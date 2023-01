Cela fait maintenant deux ans que Sergio Ramos n’a plus été appelé avec la sélection espagnole. Un état de fait qui pourrait radicalement changer dans les semaines à venir.

Après une première saison tronquée par les blessures, Sergio Ramos enchaîne avec le PSG en 2022-2023. La légende ibère fait même partie des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier depuis l’entame de l’exercice en cours. Un retour physique au premier plan qui pourrait lui permettre de faire son retour avec la Roja dans un futur très proche.

Le brassard pour Sergio Ramos ?

C’est, du moins, l’hypothèse avancée par AS dans son édition du jour. En effet, selon le média madrilène, Luis de la Fuente, nouvellement intronisé à la tête de l’effectif espagnol en lieu et place de Luis Enrique, songerait très sérieusement à refaire appel aux services de Sergio Ramos. Une discussion entre les deux hommes devrait, en ce sens, avoir lieu dans les prochains jours. AS précise que si le défenseur parisien continue sur son rythme actuel, il y a de fortes chances qu’il soit de nouveau convoqué en sélection, sa dernière cape remontant au 21 mars 2021. Mieux, étant donné qu’il se placerait alors comme le joueur le plus expérimenté, lui le recordman de sélections (180), il pourrait, dans le même temps, récupérer le brassard de capitaine.