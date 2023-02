Ramos : « Il faudra qu’on ait plus de caractère au retour »

Le PSG s’est incliné ce soir contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Les Parisiens devront l’emporter sur la pelouse de l’Allianz Arena dans trois semaines pour se qualifier en quarts de finale de la compétition. Sergio Ramos demande plus de caractère à son équipe pour le match retour.

« Je suis très déçu pour les supporters »

« C’était un match très disputé. En première mi-temps, on a joué trop bas, on était trop défensifs, c’était un match très difficile, très compliqué. Je suis très déçu pour les supporters, mais ils ont été là. Il faudra qu’on ait plus de caractère au retour, plus de verticalité, indique le numéro 4 du PSG pour RMC Sport. On veut gagner, être les meilleurs possibles, mais c’est le foot. Parfois on joue bien, parfois on joue mal. Ce qui compte est le résultat final. Plus on joue, plus on a de l’expérience. Ça va aller de mieux en mieux. Mais il faut rester unis.«