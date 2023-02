PSG / Bayern – Coman : « C’est compliqué de célébrer ici »

Le PSG s’est incliné ce soir, au Parc des Princes, contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et comme lors de la dernière confrontation entre les deux équipes dans l’enceinte parisienne, c’est un ancien Rouge & Bleu qui a marqué le but de la victoire. Cette fois-ci, c’est Kingsley Coman comme en finale il y a trois ans. Au micro de Canal Plus, le titi a évoqué ce moment particulier pour lui.

« C’est un club où j’ai grandi, c’est ma ville »

« Une victoire à l’extérieur c’est toujours bon à prendre. Vu la physionomie du match, on aurait peut-être voulu plus au début, après c’était plus compliqué à la fin donc on va se contenter du 1-0. Mon but ? C’est quelque chose qu’on travaille beaucoup à l’entraînement, après il me met vraiment une balle parfaite et j’ai un peu de réussite, je la prends bien fort et le gardien a du mal. Mon retour au Parc ? C’est très particulier, c’est un club où j’ai grandi, c’est ma ville, la ville où je suis né, c’est compliqué de célébrer ici mais à la fin on est quand même très contents de la victoire. »

« Marquer dans ce stade, c’est un rêve d’enfant »

Le titi du PSG qui s’est ensuite penché sur le match retour, dans trois semaines. « Il y a trois semaines, il y a vraiment le temps pour se projeter sur ce match, on va se concentrer sur la Bundesliga. Ce n’est pas encore fini, la dernière fois ça s’est joué à très peu, là ça sera encore très serré. » Sur RMC Sport, il a expliqué que c’était un rêve pour lui de marquer au Parc des Princes. « Marquer dans ce stade, c’est un rêve d’enfant. Pour tout le respect que j’ai pour le club, je ne me voyais pas célébrer devant les supporters. »