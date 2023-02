Galtier veut retenir les dernières minutes du match en vue du retour

Le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes ce soir contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Les Parisiens devront l’emporter sur la pelouse de l’Allianz Arena pour se qualifier en quart de finale de la compétition. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier est revenu sur le revers de son équipe.

« Quand on n’a pas de profondeur dans notre jeu, le Bayern a énormément avancé sur nous. On avait du mal à sortir le ballon. On avait du mal à le tenir très haut. Évidemment que l’on était acculé. Je me doutais qu’en jouant de cette manière et sans la profondeur, dont on a besoin dans ces matches-là, sans la verticalité dont on a besoin dans ces matches-là, mais la verticalité on aurait pu l’avoir avec nos latéraux, mais Hakimi a été très rapidement diminué, regrette l’entraîneur du PSG pour Canal Plus. On a eu une première période très difficile. Il y avait un autre scénario prévu. Je savais qu’on allait pouvoir utiliser Kylian. Malheureusement, on prend ce but juste au moment où les changements allaient intervenir et que l’équipe allait se réorganiser avec une autre manière et avec une autre animation offensive. Ensuite, il y a eu 25 minutes où l’équipe a été, à la fois en réaction, mais dans une organisation qui lui correspond avec beaucoup plus de densité dans le milieu de terrain, beaucoup plus de verticalité. Malheureusement, on n’a pas pu utiliser Achraf sur notre côté droit. Marqui a tenu le match alors qu’il était aussi touché physiquement. C’est passé par le côté gauche et ça s’est joué à pas grand chose. On est arrivé à les bousculer sur 25-30 minutes.

Le coach du PSG qui a tout de même reconnu une déception après cette défaite contre le Bayern Munich.

« Après, il y a eu un but hors-jeu, la situation de Leo qui a été déviée par Pavard, la frappe de Vitinha. Évidemment qu’il y a une déception mais on savait tous que ce soir, il n’y aurait pas de qualifié et pas d’éliminé. Il faudra voir dans trois semaines dans quel état sera notre effectif, si on aura récupéré à la fois de la fraicheur et à la fois des joueurs qui nous manquent pour faire un match complet du niveau de la dernière demi-heure que nous avons vécue ce soir. Trois défaites de suite ? C’est une période compliquée avec un effectif très touché sur un plan physique. […]1-0, c’est un résultat négatif mais la règle a changé sur le but à l’extérieur. Il faudra l’emporter au Bayern pour espérer aller soit aux tirs au but soit se qualifier directement. »