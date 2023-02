Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport), le PSG accueillait – au Parc des Princes – le Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des champions.

Après quelques jours d’attente, le match tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich se déroulait dans l’antre des Rouge & Bleu. Et les joueurs de Christophe Galtier avaient à coeur de prendre une option avant le 8e de finale retour à Munich le 8 mars prochain. Malgré son retour dans le groupe, Kylian Mbappé était trop juste pour débuter la rencontre et démarrait sur le banc. Par contre, le coach parisien avait réservé une surprise avec la titularisation de Warren Zaïre-Emery, dans une position inhabituelle de milieu droit. De son côté, le duo Messi-Neymar était chargé de l’attaque.

Dans un début de match avec un déchet technique très élevé des deux côtés, le Bayern Munich a largement dominé les débats mais a souvent buté sur un bloc défensif parisien solide avec des bonnes prestations de Sergio Ramos et Danilo Pereira. Par contre, offensivement, les Parisiens n’ont absolument rien proposé avec un seul tir tenté en 45 minutes. Côté Bavarois, les joueurs de Julian Nagelsmann ont manqué de justesse dans le dernier geste malgré une nette possession du ballon (60%). Seul Josua Kimmich s’est crée une occasion, captée par Gigio Donnarumma (43′). Une première période sans saveur au Parc des Princes.

Dans une seconde période plus rythmée, le Bayern Munich a rapidement ouvert le score par l’intermédiaire d’un ancien Parisien, Kingsley Coman, bien aidé par un Nuno Mendes pas assez attentif et un Gigio Donnarumma fautif (1-0, 53′). Par la suite, le portier italien s’est bien rattrapé avec un double arrêt important face à Eric Choupo-Moting (62′) et Benjamin Pavard (63′). Puis l’entrée de Kylian Mbappé a complètement changé le visage de la fin de match des Rouge & Bleu. Avec un Nuno Mendes plus libéré, le numéro 7 parisien s’est vu refuser deux buts pour des positions de hors-jeu (73′, 82′). De leur côté, Neymar et Vitinha ont également eu des situations pour relancer le match, mais en vain. Le PSG devra donc remonter le score lors du match retour le 8 mars prochain à l’Allianz Arena mais enchaîne une troisième défaite de rang toutes compétitions confondues.

Fil du match

Dans une magnifique ambiance au Parc des Princes avec un tifo allant du Virage Auteuil à Boulogne et après une minute de silence parfaitement respectée, le coup d’envoi est donné par le Bayern. Bon match à tous !!!

1′ Première frappe de Choupo-Moting après 28 secondes de jeu, mais ce n’est pas cadrée

3′ Très grosse pression du Bayern en ce début de match. Paris a du mal à aligner les passes

7′ Avec un bloc bas, les Parisiens arrivent plutôt bien à contenir les offensives allemandes

10′ Très belle défense de Ramos dans la surface face à Musiala

12′ Beaucoup de déchets techniques des deux côtés

13′ Première action offensive construite du PSG. Trouvé dans la surface par Neymar, Messi n’arrive pas bien à maîtriser la balle

15′ Pas de grosse occasion après 15 minutes de jeu. Les Munichois ont la possession du ballon mais butent sur le bloc bas parisien

19′ Excellent retour de Verratti dans les pieds de Coman. L’ancien Parisien était en train de mener un contre.

23′ Bonne sortie aérienne de Donnarumma pour dégager un coup franc bavarois

Danilo Pereira taille patron dans ces 20 premières minutes 💪🇵🇹#PSGBAY — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 14, 2023

24′ Incroyable pressing de Neymar, mais ce n’est pas récompensé.

26′ Carton jaune pour Pavard après une faute sur Neymar dans le rond central

27′ Bon retour de Ramos sur Musiala dans la surface. Le corner qui suit ne donne rien

29′ Sur un centre de Coman, Choupo-Moting est au duel avec Nuno Mendes mais sa tête n’est pas cadrée

30′ Bon retour de Verratti pour contrer une frappe de Musiala. Le Bayern se montre de plus en plus pressant et enchaîne les coups de pied arrêtés

32′ Match patron de Danilo Pereira

33′ À l’angle de la surface, Coman tente sa chance mais ce n’est pas cadrée

39′ Toujours aucun tir pour le PSG…

40′ Ramos vigilant sur un centre en direction de Goretzka. Match très solide de l’Espagnol

41′ Belle passe dans la profondeur de Nuno Mendes pour Zaïre-Emery, mais Sané revient bien pour gêner le Titi

43′ Première frappe dangereuse du match. Après un renvoi dans l’axe de Ramos, Kimmich tente une frappe à l’entrée de la surface mais Donnarumma se couche bien et capte le ballon

45′ Très bon coup franc pour le PSG juste à l’entrée de la surface. Messi frappe dans le mur

45′ Sur cette dernière situation, l’arbitre siffle la pause. Malgré une nette domination du Bayern Munich, le PSG se montre solide défensive. Mais offensivement, on est très proche du néant pour un 8e de finale de C1.

45′ Mbappé et Kimpembe étaient à l’échauffement pendant la pause. Kimpembe remplace Hakimi. Côté Bavarois, Alphonso Davies remplace João Cancelo

45′ La deuxième période débute

46′ Très grosse accélération de Nuno Mendes qui dépose Pavard. Le Français fait faute sur le Portugais et n’est pas loin du deuxième carton jaune

49′ Excellent travail de Zaïre-Emery qui élimine Davies et centre en direction de Neymar. Corner à suivre…

49′ Sortie très physique de Sommer sur Danilo avec un genou en avant. Le gardien suisse s’en sort bien car le Portugais était en position de hors-jeu

53′ But pour le Bayern (0-1). Sur un centre au second poteau de Davies en direction de Coman, laissé seul par Nuno Mendes, l’ancien Parisien frappe et le ballon passe sous Donnarumma, fautif sur le coup. Le Titi ne célèbre pas

57′ Double changement pour le PSG. Soler et Zaïre-Emery cèdent leur place à Mbappé et Ruiz. Le numéro 7 fait son retour à la compétition

60′ Sur un centre de Coman, Choupo-Moting tente un geste acrobatique, mais Donnarumma capte

62′ Poteau de Choupo-Moting après une accélération de Musiala. Donnarumma sort un bel arrêt et détourne la frappe de l’ancien Parisien sur le poteau

63′ Sur le corner qui suit, Donnarumma sauve encore sur une tête de Pavard

70′ Grosse faute de Kimpembe sur Coman. Carton jaune logique pour le Titi

72′ Vitinha va faire son entrée en jeu

73′ Triple grosse occasion pour le PSG. Servi dans la profondeur, Mbappé bute sur Sommer, Neymar récupère et voit sa frappe être sauvée par la défense bavaroise. Le ballon revient sur Mbappé, qui marque mais en position de hors-jeu

75′ Vitinha entre à la place de Danilo

76′ Sur corner, la tête de Marquinhos est trouvée, mais sans danger pour Sommer

82′ Deuxième but refusé de Mbappé pour un hors-jeu de Nuno Mendes

84′ Encore un Nuno Mendes explosif. le Portugais centre en retrait pour Messi qui voit sa frappe être déviée par Pavard.

85′ Cette fois-ci, c’est Vitinha qui possède une belle occasion, mais Sommer sauve

85′ Carton jaune pour Neymar

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+1 Deuxième carton jaune pour Pavard pour une faute sur Messi. Le Bayern va finir à dix

90’+4 C’est fini. Malgré un réveil tardif, le PSG s’incline d’une courte tête face au Bayern Munich après un but de l’ancien Parisien, Kingsley Coman. L’entrée de Kylian Mbappé aura apporté un élan offensif aux Rouge & Bleu, mais trop tard. Troisième défaite d’affilée pour les Rouge & Bleu toutes compétitions confondues

Huitième de finale aller de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport – Arbitre : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et Simon Bennett – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Stuart Attwell et Tomasz Kwiatkowski But – Coman (53′) – Cartons : Pavard (26′, 90’+1), Kimpembe (70′), Neymar (85′)

Feuille de match