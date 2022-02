Ramos, Navas et Icardi absents de l’entraînement du PSG

Le PSG se déplace au stade Pierre Mauroy demain soir (20h45, Prime Video) pour y affronter Lille en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Un match pour lequel Mauricio Pochettino devra faire sans plusieurs joueurs. Touché au mollet la semaine dernière, Sergio Ramos était encore absent de l’entraînement ce samedi matin. Il se dirige vers un forfait pour le match de demain.

Pas présent à la séance d’entraînement d’hier en raison d’une maladie, Mauro Icardi n’a pas foulé la pelouse du centre d’entraînement du PSG aujourd’hui et est aussi très incertain pour la rencontre contre les Lillois. Le point médical qui tombera d’ici peu nous apportera plus d’informations à ce sujet. Blessé depuis le 28 novembre, Neymar poursuit sa rééducation mais n’a pas participé à l’entraînement avec ses coéquipiers, au moins lors des 15 premières minutes que l’on a pu suivre. Keylor Navas n’était pas présent non plus. Il s’entraînait en salle. Il a été remplacé par le titi Louis Moutet.