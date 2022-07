Le PSG a rempli son premier objectif de la saison. Après avoir perdu l’édition précédente, les champions de France en titre se sont largement imposés face au FC Nantes au Trophée des Champions (4-0) et ajoutent un 11e sacre à leur palmarès dans cette compétition. Une première officielle très réussie pour Christophe Galtier. Titulaire dans la défense à trois, Sergio Ramos (noté 6.5 sur 10 par la rédaction CS) s’est montré solide et a même inscrit le troisième but parisien d’une talonnade. Au micro de Prime Video, le défenseur espagnol est revenu sur cette belle performance parisienne. Il a également été questionné sur le système à trois défenseurs et sur son état physique après une saison 2021-2022 compliquée.

La victoire au Trophée des Champions

« On est très satisfaits de cette première soirée. On a joué un match en équipe pour ce premier trophée de la saison et la première finale de la saison. J’ai un peu de rythme mais on a beaucoup couru, on a joué d’une manière qui montre qu’on voulait jouer au football. On a gardé le contrôle et sans prendre de but. C’est bien de marquer des buts. On a gagné 4-0, c’est un premier titre et mon premier but, je suis super content de cette soirée. »

Vous avez l’air très heureux comme l’ensemble de l’équipe

« Oui, oui, je suis content d’être là. C’était le premier match officiel de la saison. On doit continuer à consolider et bien jouer notre système. Au niveau collectif, on a bien joué, on était hauts et on a tenu le ballon. On a aussi bien communiqué au niveau défensif. Il faut continuer à s’améliorer durant la saison, mais je suis très content de ce premier titre et il faut continuer comme ça. »

Son ressenti sur la défense à trois

« Très bien, c’est un nouveau système aussi. On doit travailler ensemble avec Kimpembe et Marquinhos. On avait joué un peu la saison dernière, mais pas comme ça. On va travailler pour les mouvements, le timing et les couvertures. Il faut encore travailler la stabilité défensive, mais je pense que c’est un système solide pour notre niveau. Ça maintient le système offensif très haut et c’est bien de jouer avec trois défenseurs centraux. »

Comment se sent-il physiquement

« Je suis très content. La saison dernière, c’était difficile mais j’ai bien fini la saison. Physiquement, j’étais très bien, donc j’avais cette envie et ce plaisir de jouer au football. Petit à petit, je retrouve mon meilleur niveau physique. La pré-saison a été très bonne, je me suis bien senti et quand vous gagnez c’est plus facile car ça vous donne des envies pour cette saison. »