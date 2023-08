La pression monte autour du dossier Randal Kolo Muani. Alors que l’Eintracht Francfort a publié ce matin un communiqué expliquant que le comportement de leur attaquant n’influerait pas sur leur manière de gérer le mercato, le Français serait ce matin à Paris en attendant que sa situation se décante.

Les trois derniers jours du mercato s’annoncent longs et le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort s’intensifie. Après que Randal Kolo Muani ait publiquement décidé d’afficher ses envies de départ et notamment son désir de rejoindre le club de la capitale, le joueur a ensuite boycotté l’entraînement de ce matin et pris l’avion pour Paris pour forcer son départ, selon l’Equipe, RMC Sport et Fabrice Hawkins. Une manière de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de répondre aux présumées promesses non tenues par le club allemand à son joueur.

❗️Randal Kolo Muani est à Paris #PSG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 30, 2023

Bras de fer

De son côté, le club allemand ne cède pas. Dans un communiqué publié ce matin sur les réseaux sociaux, le directeur sportif de Francfort Markus Krösche n’a rien laissé transparaître après l’absence de son joueur à l’entraînement : « C’est clair pour nous : son comportement n’a aucune influence sur les activités de transfert. L’important maintenant, c’est le match important contre Sofia. » Francfort ne veut pas lâcher le morceau et ne souhaite pas céder son attaquant à moins de 100M€. Une somme que le PSG ne serait pas prêt à débourser dans l’immédiat.

Selon Sport Bild, les actions de RKM réduirait les chances d’un potentiel départ. Le quotidien allemand explique que « Kolo Muani et son équipe de conseillers tentent maintenant de faire du chantage à l’Eintracht. ». De son côté, le Français se sentirait trahi alors qu’il a déjà trouvé un accord avec le PSG depuis plusieurs semaines. Le natif de Bondy voit sa formation se montrer très gourmande alors qu’il aurait informé en amont très tôt ses dirigeants de sa volonté de rejoindre les champions de France en titre.

Les prochaines heures seront à surveiller de près pour connaître le dénouement du feuilleton qui pour l’heure est dans l’impasse. En attendant, Randal Kolo Muani patiente auprès de ses proches en espérant que la situation se débloque. Il ne disputera pas le prochain match de barrages face à Sofia en vue de la qualification en Ligue Europa Conférence.