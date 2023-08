Randal Kolo Muani sort du silence sur son avenir

Pour renforcer son attaque, le PSG pense à Randal Kolo Muani. Mais Francfort se montre dur en affaire. Le joueur est sorti du silence et a confirmé son souhait de rejoindre le club de la capitale.

Le PSG, même s’il a recruté Gonçalo Ramos au poste d’attaquant, aimerait s’offrir Randal Kolo Muani. L’attaquant de Francfort souhaiterait rejoindre le club de la capitale et aurait déjà trouvé un accord avec les dirigeants parisiens pour un contrat de cinq ans. Mais le club allemand se montre intransigeant, souhaitant récupérer 100 millions d’euros pour son international français (90 plus 10 millions d’euros). Il a déjà refusé trois offres des Rouge & Bleu, dont la dernière était de 65 millions d’euros hors bonus plus Hugo Ekitike. Ce mardi soir, l’ancien Nantais est sorti du silence et a évoqué sa situation. Il a affirmé son souhait de quitter l’Eintracht et rejoindre le PSG.

« Je dois beaucoup à l‘Eintracht Francfort. J’ai pris les supporters à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’à la fin. Le PSG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi, explique Randal Kolo Muani auprès du journaliste de Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg. J’aimerais venir à Paris et j’en ai informé les responsables. J’espère et je souhaite que l’Eintracht accepte l’offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi. » Une prise de parole qui devrait faire bouger ce dossier. Affaire à suivre…