Raul Gonzalez : “On aura une nouvelle chance à Coubertin”

Hier soir, le PSG Handball s’est incliné en quarts de finale aller de l’EHF Champions League face au tenant du titre, Kiel (29-31). Les Parisiens joueront le match retour face au club allemand à Coubertin le 19 mai prochain (18h45). Avant cela, les Rouge et Bleu disputeront une finale de Coupe de France face à Montpellier ce samedi. Après la défaite face à Kiel, l’entraîneur du PSG Handball – Raúl González – est revenu sur la prestation de son équipe en Coupe d’Europe.

“On a bien commencé et on menait de trois buts. Mais Kiel a mieux joué que nous en seconde période. On aura une nouvelle chance à Coubertin. La défense a été très bonne en première période, mais ensuite nous avons eu des problèmes. A chaque fois que notre adversaire faisait un un-contre-un, il le gagnait”, a déclaré Raúl González via le site officiel du PSG. “On a aussi loupé quelques actions offensives. On est passé à une attaque à sept et ça nous a permis de ne perdre que de deux buts. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Montpellier. Ce sera un match très différent. Il faudra gagner cette rencontre. Pour ça, nous devrons être concentrés jusqu’à la fin.”