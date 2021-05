La relation entre Neymar, Leandro Paredes et Andy Delort a fait quelques étincelles ces dernières années. Après un accrochage à la Mosson le 7 décembre 2019 entre l’attaquant montpelliérain et le Brésilien, Neymar et Leandro Paredes avaient chambré Delort sur les réseaux sociaux à l’issue de la large victoire parisienne au Parc des Princes en février 2020 (5-0). Hier soir, les trois protagonistes se retrouvaient lors de la demi-finale de Coupe de France remportée par le PSG aux tirs au but (2-2, 5 t.a.b à 6). Des retrouvailles qui n’ont pas tourné au vinaigre, malgré quelques petits chambrages. Sur son compte twitter, l’attaquant montpelliérain a fait savoir qu’il “avait signé un contrat de réconciliation” avec les deux Parisiens, photo de lui et Neymar échangeant leur maillot à l’issue de la rencontre. Un selfie accompagné du texte suivant : “Comprenez une chose, se chambrer est un jeu. Bon, Paredes n’est pas sur la photo mais avec lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation.”