Mbappé, finale de CDF : les chiffres de la victoire du PSG à Montpellier

Ce mercredi, le PSG s’est imposé face au Montpellier Hérault (2-2, 5 t.a.b à 6) et s’est par la même occasion qualifié pour sa 7e finale d’affilée en finale de Coupe de France. Les Parisiens ont pu compter sur un Kylian Mbappé décisif. Après cette qualification pour la finale de coupe nationale, le club de la capitale a livré quelques statistiques via son site internet.

Les Parisiens vont accéder à leur 19e finale de Coupe de France de leur histoire, égalant le record détenu par Marseille. Les Rouge et Bleu se sont imposés lors de leurs 16 dernières demi-finales de la doyenne des compétitions “n’ayant plus connu l’élimination à ce stade de la compétition depuis l’édition 1985-1986.” Le club de la capitale a accédé à une 7e finale consécutive en Coupe de France “là aussi un record dans l’histoire de l’épreuve, et leur 13e finale de la compétition depuis le début du XXIe siècle (sur 21 finales possibles), au moins 10 de plus que toute autre équipe sur la période.”

Concernant les statistiques individuelles, Kylian Mbappé a été le principal artisan de cette qualification en finale de Coupe de France. Avec son doublé, l’international français a marqué ses 38e et 39e buts toutes compétitions confondues avec le club de la capitale cette saison (en 44 matches), égalant ainsi son record de la saison 2018-2019 (en 43 matches). Seuls Zlatan Ibrahimovic (41 buts en 46 matches en 2013-2014 et 50 buts en 51 matches en 2015-2016) et Edinson Cavani (49 buts en 50 matches en 2016-2017 et 40 buts en 48 matches en 2017-2018) ont réalisé une meilleure performance sous le maillot parisien. Avec 16 buts (et 7 passes décisives) en Coupe de France, Kylian Mbappé est devenu le deuxième meilleur buteur du PSG dans cette compétition à égalité avec Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic et Pedro Miguel Pauleta. Une performance réalisée en 16 matches de CDF disputés. “Seul François M’Pelé, auteur de 28 buts dans l’épreuve, a fait mieux en Rouge et Bleu.”