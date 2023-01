Pour le compte de la 17 journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison face au RC Lens. Au Stade Bollaert-Delelis, Carlos Soler et ses coéquipiers ont enregistré le premier revers de l’exercice 2022-2023 sur le score de 3 buts à 1.

En l’absence de Leo Messi au poste de meneur de jeu, Carlos Soler a débuté la rencontre face au RC Lens dans la peau d’un titulaire. L’occasion pour l’Espagnol de disputer son 14ème match en Rouge & Bleu, qui fut compliqué sur le plan individuel et collectif : « C’était un match compliqué. On venait vraiment pour les mettre à distance (au classement ; NDLR). Il nous reste plus qu’à travailler et repartir de l’avant« , a-t-il déclaré au micro d’Alexandre Ruiz. Pour le média en ligne Free Ligue 1, notre confrère a interrogé le numéro 28 du PSG sur le RC Lens : « Ils ont été très bon. Ils ont fait un très bon match. Ils ont gagné beaucoup de duels, en contre attaque ils ont été meilleurs que nous, et nous à aucun moment dans le match on s’est sentis commode. Il faut que l’on se concentre sur ce qu’on a déjà fait depuis le début de saison pour reprendre de la confiance et repartir« , a confié l’ancien du FC Valence.

🗣️ "Lens nous était supérieur"



Carlos Soler est venu au micro d'@alexandreruiz pour livrer ses impressions sur cette rencontre, en reconnaissant la qualité de jeu du RC Lens.#RCLPSG pic.twitter.com/58OFcj85Af — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) January 1, 2023 Twitter : @FreeLigue1

Sur le plan individuel, Carlos Soler a joué 78 minutes avant de céder sa place à Ismaël Gharbi. Discret et effacé par l’impact et la densité lensoise au milieu de terrain, l’international espagnol a été lucide sur sa prestation : « Pour moi aussi c’est un match difficile, pour tous. Chacun a envie de jouer, on a tous envie de jouer. C’est jamais facile de trouver de l’espace, mais il faut vraiment qu’on aille de l’avant et améliorer ce qu’on a fait aujourd’hui. Et sur le plan personnel, j’essaie de tout donner, c’est vraiment ce que je fais« .