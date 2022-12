PSG : Les doutes autour des espagnols

Au Paris Saint-Germain, la direction sportive arrivée à l’été 2022 a donnée une nouvelle trajectoire à la vision et construction de l’effectif Rouge & Bleu. En ce sens, le club de la capitale compte dans ses rangs depuis le 31 août dernier Carlos Soler, tout en ayant enregistré quelques semaines avant le retour de prêt de Pablo Sarabia. Des joueurs autour desquels, aujourd’hui, existent des zones d’ombres.

En plus de Pablo Sarabia et Carlos Soler, Juan Bernat est également un élément de la colonie espagnole du PSG. Le latéral droit est lui aussi l’objet d’interrogation dans les rangs du club de la capitale. En effet, à 29 ans, l’ancien du Bayern Munich est devenu la doublure de Nuno Mendes. Aujourd’hui loin de son niveau lors des grands rendez-vous européens durant lesquels il performait, Juan Bernat est méconnaissable en interne selon L’Equipe. Ces derniers ajoutent par ailleurs que « certains cadres s’inquiétaient du niveau du joueur. L’impression s’est (un peu) dissipée récemment« . Malgré les doutes qui persistent autour de lui, le numéro 14 du PSG devra hausser son niveau pour les prochaines semaines tant les blessures musculaires de Nuno Mendes devraient faire de lui le propriétaire du couloir gauche Rouge & Bleu, au moins jusqu’au retour du jeune portugais. Avec son temps de jeu, le rôle qu’il endosse aujourd’hui au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain et son rendement qui ne satisfait pas totalement, la question de son avenir pourrait légitimement se poser l’été prochain. A 29 ans, Juan Bernat est lié contractuellement au club de la capitale jusqu’en juin 2025.

Carlos Soler invité à en faire plus

Dernier arrivé dans cette colonie espagnole du PSG, Carlos Soler affiche tout de même un bilan de 3 buts et 2 passes décisives en 12 rencontres jouées. A noter que l’ancien du FC Valence n’a disputé que 382 minutes, tant il endosse son rôle de remplaçant. Cependant, sur la pelouse avec la tunique Rouge & Bleu sur les épaules, Carlos Soler ne semble pas à son aise et ne s’intègre pas dans le collectif et le rythme demandé par le staff de Christophe Galtier. Autre circonstance atténuante, l’Espagnol ne semble pas encore avoir trouvé de stabilité sur son poste (dans un milieu à trois, à deux, en 10 ou relayeur). Nos confrères de L’Equipe avancent que « la technique balle au pied (de Soler ; NDLR) est reconnue par ses coéquipiers […] Mais les responsables parisiens attendent plus de l’ex-Valencian« .

Carlos Soler (Image : Canal Supporters)

La paire Galtier-Campos aurait directement fait savoir au principal intéressé qu’il fallait paraître plus compétitif et ne pas se satisfaire du statut de remplaçant. A 25 ans, Carlos Soler est lui lié au PSG jusqu’en 2027.

Pablo Sarabia sur le départ dès cet hiver ?

Le troisième espagnol qui fait émerger les doutes dans les esprits Rouge & Bleu : Pablo Sarabia. Au PSG depuis l’été 2019, l’ancien du FC Séville ne semble toujours pas trouvé sa place au sein de l’effectif Rouge & Bleu, même trois saisons et un prêt au Sporting Portugal plus tard. Pourtant, du côté du Portugal, Sarabia semblait avoir fait peau neuve. Avec une préparation plutôt intéressante, l’espoir était permis quant à un rôle important derrière le trio d’attaque composé par Messi, Neymar et Mbappé. Cependant, l’Espagnol ne répond pas aux attentes placées en lui et cumule seulement 487 minutes jouées en 16 rencontres et seulement 4 titularisations depuis le début de la saison. Pablo Sarabia n’est pas satisfait de son temps de jeu et l’a fait savoir à sa direction selon les dernières informations de L’Equipe. Une direction qui n’exclue pas totalement l’hypothèse d’un départ dès cet hiver. Cependant, nos confères soulignent que « les deux camps veulent se donner les premières semaines de janvier avant de prendre une décision« . A 30 ans, Pablo Sarabia est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.