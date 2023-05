RCSA / PSG

Sur la pelouse du RC Strasbourg, le PSG a officiellement validé son titre de champion de France grâce au partage de points à la Maineau.

Pour le match du titre, les Parisiens n’ont pas montré grand chose lors des 45 premières minutes. Hormis une frappe de Renato Sanches repoussée par Matz Sels (28′), c’est le RCSA qui s’est montré le plus dangereux lors du premier acte par l’intermédiaire d’Habib Diallo. Après avoir obligé Gigio Donnarumma à un bel arrêt (21′), l’international sénégalais a trouvé le poteau d’une puissante frappe lointaine (37′). La plus belle occasion de la première période. Les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité (0-0). Et alors que la seconde période reprenait sur les même bases, finalement Lionel Messi a ouvert le score sur une passe de Kylian Mbappé (0-1, 59′). Mais comme trop souvent cette saison, le PSG n’a pas su garder sa cage inviolée. Les Rouge & Bleu, toujours apathiques, ont concédé l’égalisation par un ancien Parisien, Kevin Gameiro (1-1, 79′). Malgré ce match nul (1-1), le PSG a officiellement validé son 11e titre de champion de France, un record dans l’Hexagone.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

5′ Carton jaune pour Vitinha après une faute à retardement

7′ Pour le moment, les deux formations ne montrent pas grand chose sur le terrain

10′ Première situation pour le PSG. Trouvé sur une louche de Messi, Mbappé manque un peu son contrôle et voit Sels sortir parfaitement dans ses pieds

14′ Frayeur dans la défense parisienne. Sur une erreur de passe de Bitshiabu, Diallo intercepte et est proche d’ouvrir le score mais sa tentative file devant le but de Donnarumma

20′ Belle défense de Verratti pour gêner la frappe de Sanson

21′ Très bel enchaînement de Diallo pour éliminer Danilo. L’attaquant du RCSA voit ensuite sa frappe être détournée en corner par Donnarumma. Trois joueurs parisiens étaient pourtant autour de Diallo pour l’empêcher de filer au but…

28′ Petit festival de Mbappé dans un petit périmètre pour éliminer quatre Strasbourgeois. Finalement le ballon finit en corner. Dans la foulée, Sels réalise un bel arrêt sur une reprise de Sanches

35′ Encore une fois, les Parisiens proposent une performance bien médiocre sur la pelouse de la Meinau

37′ Servi à l’entrée de la surface, Lionel Messi voit sa frappe du pied droit s’envoler au-dessus du but de Sels

37′ Frappe sur le poteau d’Habib Diallo

41′ Coup franc intéressant pour le PSG aux abords de la surface du RCSA. La frappe de Messi passe proche de la lucarne de Sels

45′ C’est la pause (0-0). Une prestation bien pauvre des Parisiens. Habib Diallo s’est montré le plus dangereux avec notamment une frappe sur le poteau. Avec ce résultat, le PSG est virtuellement champion de France

45′ La seconde période débute

55′ Après dix minutes, le PSG montre toujours ce visage soporifique sur la pelouse de la Meinau

59′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MESSI. Sur une passe de Mbappé, Messi contrôle et trouve le petit filet de Sels du pied gauche. À noter l’excellent contrôle de Mbappé au départ de l’action

70′ Après une belle accélération de Messi, l’Argentin sert Mbappé devant le but mais le Français ne cadre pas sa frappe

79′ Egalisation du RCSA par l’intermédiaire de Gameiro (1-1). Malgré un double arrêt de Donnarumma, Danilo n’a pas su dégager le ballon devant la ligne de but

84′ Vitinha cède sa place à Carlos Soler

85′ Parti à toute vitesse vers le but, Mbappé est repris par Sels, bien sorti dans les pieds du Français

90′ Deux minutes de temps additionnel

90’+2 C’EST FINI. Malgré ce match nul (1-1), le PSG est officiellement champion de France et entre l’histoire du football français avec ce 11e titre glané, un record en France.

Feuille de match RC Strasbourg / PSG

37e journée de Ligue 1 – Stade : Stade de la Meinau – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Alexandre Viala – Quatrième arbitre : Alexandre Perreau Niel – VAR : Jérémie Pignard et Wilfried Bien