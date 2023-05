Strasbourg / PSG : les compositions officielles

Avec son déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, le PSG peut officiellement valider son titre de champion de France. Et les deux formations ont dévoilé leurs compositions d’équipes.

Le match du titre pour le PSG ? À l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le PSG peut entrer dans l’histoire du football français en devenant le recordman du nombre de titres de champion. Pour cela, le club parisien doit s’imposer ou faire match nul face à Strasbourg (21h sur Prime Video), qu’importe le résultat du RC Lens (qui affronte l’AC Ajaccio), son premier poursuivant au classement et qui compte six points de retard. Autre scénario possible, une défaite du PSG combinée à un nul ou une défaite du club artésien. Mais Christophe Galtier doit composer avec huit absences (Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Neymar Jr et Hugo Ekitike) et avait des choix très restreints pour composer son onze de départ.

Bitshiabu, Renato Sanches et Zaïre-Emery titulaires

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débute dans les buts. Il sera protégé par une défense à trois composée de Sergio Ramos, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. De son côté, Warren Zaïre-Emery enchaîne dans le rôle de piston droit tandis que Juan Bernat occupe le couloir gauche. Au milieu de terrain, Vitinha profite de l’absence de Fabian Ruiz pour être aligné aux côtés de Marco Verratti. Enfin, Renato Sanches accompagnera Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque. En face, le joueur prêté par le PSG – Colin Dagba – est titulaire tandis que l’ancien Parisien, Kévin Gameiro, débute sur le banc

Feuille de match RC Strasbourg / PSG

37e journée de Ligue 1 – Stade : Stade de la Meinau – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Steven Alexandre Viala – Quatrième arbitre : Alexandre Perreau Niel – VAR : Jérémie Pignard et Wilfried Bien