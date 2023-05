RCSA / PSG : Le match du titre ! Les notes des Parisiens

Le Paris Saint-Germain s’est déplacé sur la pelouse du Stade de la Meinau afin d’y affronter le RC Strasbourg. Pour cette rencontre de la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats, les hommes de Christophe Galtier avaient l’occasion d’officialiser le titre de champion de France.

Au cours d’un premier acte soporifique, les Parisiens parviennent à garder le ballon, avec près de 70% de possession. Une domination stérile qui, a aucun moment, n’a été concrétisée. Les premières 45 minutes sont à l’image de la saison du PSG : très pauvres. Face à ce qu’a proposé le club de la capitale en Alsace, le RC Strasbourg joue lui le maintient, et hors de question de déjoué. Si un point suffisait aux deux équipes pour atteindre leurs objectifs, les joueurs de Frédéric Antonetti se montrent même les plus dangereux, à l’image de la frappe d’Habib Diallo sur le poteau de Gianluigi Donnarumma.

Au retour des vestiaires, la partie ne change pas de physionomie. La pauvreté technique, tactique et physique des Parisiens est toujours au rendez-vous. Cependant, c’est à la 60e que la faille est trouvée par les joueurs de Christophe Galtier. Sur un long ballon côté gauche, Kylian Mbappé profite des largesses défensives des Strasbourgeois afin de temporiser et attendre l’arrivée de Lionel Messi dans la surface de réparation et lui glisser le ballon. La Pulga envoie le cuir au fond des filets du pied gauche, Matz Sels ne peut rien. L’occasion pour l’attaquant français de réaliser sa 6e passe décisive de la saison en Ligue 1 Uber Eats, et pour l’Argentin d’inscrire son 16e but. Le septuple Ballon d’Or inscrit par ailleurs son 496e but en Europe et devient ainsi le meilleur buteur des 5 grands championnats. Après cette ouverture du score, les joueur du RC Strasbourg ont haussé le ton, n’ayant que très peu à perdre, afin d’aller chercher le point du nul et assurer le maintient en Ligue 1. Pour cela, Frédéric Antonetti fait entrer Kévin Gameiro. Les Parisiens sont habitués, un ancien de la maison vient leur faire mal. Quelques minutes après son entrée, l’attaquant français vient tromper Gianluigi Donnarumma dans la peau d’un renard des surfaces.

Les notes des Parisiens

Donnarumma 5 – Danilo 3, Ramos 5, Bitshiabu 2 – Zaïre-Emery 4, Vitinha 3, Verratti 5, Sanches 5, Bernat 4 – Mbappé 4, Messi 5

L’évidence à retenir

Ce RCSA / PSG restera à jamais un match à part dans le livre de l’histoire du Paris Saint-Germain. Vous l’aurez compris, pas pour son contenu. Cependant, le résultat obtenu au Stade de la Meinau ce samedi soir permet aux Parisiens de décrocher le onzième titre de l’histoire Rouge & Bleu, ainsi devenir seul le club de l’hexagone le plus titré du championnat de France. Un fait historique paradoxal à la saison que connaît le Paris Saint-Germain sur le plan sportif. Si cette rencontre permet au PSG d’officialiser ce onzième titre, il lui permet également d’entériner une performance tout aussi historique. Le club de la capitale devient le premier de l’histoire du football français à être sacré champion en ayant passé toute la saison, de la première à la dernière journée, à la première place du classement.

La pression relâchée pour Christophe Galtier

De la première à la dernière minute de cette rencontre, Christophe Galtier n’a cessé de distiller ses consignes à ses joueurs. A 0-0, le technicien français a véritablement poussé vocalement, au point de se demander qui s’était le plus dépensé entre lui et ses deux attaquants que sont Kylian Mbappé et Lionel Messi. A l’ouverture du score, jusqu’aux trois coups de sifflet de Jérôme Brisard, l’ancien coach de l’OGC Nice avait pour consigne principale de gérer le match, le rythme et surtout temporiser. L’objectif est finalement atteint, et Christophe Galtier valide le deuxième titre de champion de France de sa carrière. Au terme d’une saison on ne peut plus mouvementée pour lui, la pression est maintenant relâchée pour le coach parisien.