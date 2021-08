Record, Di Maria, 469 joueurs : les chiffres avant Lille / PSG

Le PSG va jouer ce soir son premier match de la saison 2021-2022, une rencontre qui peut permettre aux Rouge & Bleu de remporter le premier titre de la saison face à Lille lors du Trophée des Champions. Ce serait le 46e de l’histoire du club de la capitale, le plus titré en France. Le PSG disputera un 14e Trophée des Champions (record), lui qui a déjà remporté l’épreuve 10 fois encore un record, dont huit d’affilée. PSG et Lille vont s’affronter pour la 96e fois pour un bilan favorable à Paris (39 victoires, 25 nuls et 31 défaites).

En ce qui concerne les chiffres individuels, Angel Di Maria – absent ce soir – est le meilleur buteur parisien dans la compétition avec trois buts. Depuis le début de son histoire, le PSG a vu 469 joueurs portés au moins une fois le maillot Rouge & Bleu. Ce soir, neuf joueurs pourraient faire grimper ce total (El Chadaille Bitshiabu, Nathan Bitumazala, Eric Junior Dina Ebimbe, Nehemiah Fernandez Veliz, Dennis Franchi, Ismaël Gharbi, Achraf Hakimi, Alexandre Letellier et Georginio Wijnaldum).