Regragui : « Achraf Hakimi ne jouera que s’il est à 100% »

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Walid Regragui, son sélectionneur, a évoqué ses chances de jouer la CAN.

Après un tacle très dangereux de Luis Diaz lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi souffre d’une sévère entorse de la cheville gauche. Si le PSG n’a pas communiqué sur la durée de son absence, cette dernière pourrait s’élever entre six et huit semaines. Des délais qui pourraient lui permettre de participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Présent en conférence de presse, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a évoqué le cas Achraf Hakimi.

A lire aussi : Achraf Hakimi veut maximiser ses chances de jouer la CAN

« Si un joueur peut revenir rapidement, c’est bien Achraf »

« Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour qu’Achraf soit apte à 100 % face aux Comores (match d’ouverture de la CAN le 21 décembre, NDLR). Et même s’il ne peut pas, il sera là. C’est notre meilleur joueur et le leader. Si un joueur peut revenir rapidement, c’est bien Achraf. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux du monde, comme le PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires Hakimi ne jouera que s’il est à 100%. Achraf Hakimi est le premier joueur que je coche sur la liste à chaque fois. Achraf fera tout pour être à la CAN et on l’accompagnera. C’est un joueur irremplaçable. C’était un prétendant au Ballon d’Or. Pour nous les marocains, c’est le meilleur joueur du monde. »