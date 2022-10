Reims / PSG : Beaucoup d’absents dans le groupe rémois

Après un début de saison difficile (1 victoire, 4 nuls et 4 défaites), le Stade de Reims pointe à la 17e place de la Ligue 1 avant de recevoir le PSG ce soir, leader du championnat avec 8 victoires et 1 nul en 9 matches. Pour affronter les Parisiens, les Rémois seront amputés de six joueurs.

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Delaune pour y défier le Stade de Reims dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cet affrontement, Christophe Galtier devra faire sans Lionel Messi, Presnel Kimpembe et Renato Sanches mais pourra compter sur Kylian Mbappé, qui était victime d’une angine depuis quelques jours. Du côté de Reims, ce n’est pas mieux puisque pas moins de six joueurs manquent à l’appel. Thomas Foket (adducteur), Kaj Sierhuis (genou), Rafik Guitane (ménisque), Maxime Busi (ischio), Jens Cajuste (cheville) sont blessés alors que Junya Ito est suspendu.

Le groupe de Reims

Gardiens (3) : Yehvann Diouf, Nicolas Penneteau, Patrick Pentz

Défenseurs (6) : Yunis Abdelhamid, Emmanuel Agbadou, Ibrahim Diakité, Andreaw Gravillon, Bradley Locko, Thibault De Smet

Milieux (7): Martin Adeline, Kamory Doumbia, Azor Matusiwa, Dion Lopy, Marshall Munetsi, Samuel Koeberle, Alexis Flips