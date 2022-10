Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs saisons. L’attaquant du PSG (23 ans) est aussi l’idole d’un très grand nombre de personnes un peu partout dans le monde. Et depuis peu, il est devenu le footballeur le mieux payé au monde selon le magazine spécialisé Forbes.

Ça a été le feuilleton le plus long de l’histoire du mercato. En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé après de très long mois d’attente – entre signer libre au Real Madrid ou prolonger au PSG – a décidé de poursuivre l’aventure à Paris pour les trois prochaines années, même si certaines sources parlent d’un contrat de deux ans plus une année en option. Déjà dominant sur les terrains, l’international français vient de prendre la tête du classement des footballeurs les mieux payés au monde du magazine Forbes.

Deux joueurs au deux premières places

La publication américaine explique que le numéro 7 du PSG devrait toucher 128 millions de dollars, soit 131 millions d’euros cette saison. Somme dont il faut toutefois déduire les commissions d’agent liées aux différents contrats signés. Dans le détail 110 millions de dollars de salaires et primes en lien avec ses activités sportives et 18 millions inhérents à des partenariats. L’ancien monégasque met ainsi fin à la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans ce classement depuis huit ans. Kylian Mbappé devance son coéquipier du PSG, Lionel Messi (120 millions de dollars, 65 en salaires, 55 en sponsors) et Cristiano Ronaldo (100 millions, 40 en salaires, 60 en sponsors). Neymar est au pied du podium avec 87 millions de dollars dont 55 millions de salaires et 32 millions de sponsors.

Le Top 10 des footballeurs les mieux payés au monde