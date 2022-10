Blaise Matuidi a connu Christophe Galtier à Saint-Etienne. Dans un premier temps en tant qu’adjoint d’Alain Perrin puis en tant qu’entraîneur principal (2007-2011). Le milieu de terrain (35 ans) voit grand pour son ancien entraîneur au PSG.

Après six ans au PSG (295 matches, 33 buts, 28 passes décisives), Blaise Matuidi avait quitté les Rouge & Bleu à l’été 2017 pour rejoindre la Juventus de Turin. Après trois ans en Italie, il décide de rejoindre les États-Unis et l’Inter Miami, club de David Beckham. Depuis février dernier, il est sans club. L’international français suit toujours avec attention l’actualité des Rouge & Bleu. Présent à Paris ces derniers jours, il a été interrogé sur la présence de son ancien entraîneur à Saint-Etienne sur le banc du PSG, Christophe Galtier. Pour lui, ce dernier a les moyens d’amener les Parisiens au sommet.

« S’il est arrivé au PSG d’aujourd’hui, c’est qu’il le mérite«

« C’est un coach que je connais bien. Je suis très content pour lui. Je l’ai connu, il était second. Il est passé premier. Il s’est tout de suite mis dans le bain. Il a gagné en expérience, se remémore l’ancien joueur du PSG pour RMC Sport. S’il est arrivé au Paris Saint-Germain d’aujourd’hui, c’est qu’il le mérite. Il a la chance d’avoir un effectif extraordinaire. Il a les qualités pour amener cette équipe au sommet. Ce sera difficile, comme chaque année mais ils en sont capables. En tant qu’ancien Parisien et joueur qui a toujours le cœur parisien, on sera derrière eux. »