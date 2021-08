Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG cet été en provenance de Liverpool libre de tout contrat. Le milieu de terrain néerlandais a joué les quatre premiers matches de la saison et commence à s’acclimater au jeu proposé par Mauricio Pochettino. Ce samedi, à la veille du déplacement à Reims dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1, Wijnaldum s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Son positionnement préférentiel sur le terrain

Wijnaldum : « C’est toujours difficile à dire, cela dépend de là où l’entraîneur souhaite me faire jouer. J‘ai une affinité de jouer au milieu, où je peux aider devant et derrière. Je peux aussi jouer en box-to-box où je me sens bien dans ce rôle. C‘est difficile de dire où je veux jouer, ça dépend du coach et de l’équipe en face. Il doit trouver un compromis et je dois faire avec.«

Messi

Wijnaldum : « J’ai le même sentiment pour lui que pour les autres joueurs. De jouer avec quelqu’un de cette qualité, j’en suis très content. Je suis heureux de pouvoir jouer avec lui. Il est vraiment humble et il essaie d’aider tout le monde. On le ressent tous, ça nous donne envie de jouer avec lui. C’est une très belle personne sur le plan humain aussi.«

Jouer derrière les attaquants ?

Wijnaldum : « J’ai entendu dire beaucoup de monde qu’avec cette équipe, il allait falloir aussi beaucoup défendre et que j’allais devoir faire que ça. Ce sont les situations qui vont me mener à jouer d’une façon ou d’une autre. Je peux jouer aussi bien devant qu’aider de manière défensive. Je peux apporter des solutions sur les deux parties.«

Son choix de rejoindre le PSG

Wijnaldum : « Je ne veux pas dire que je regrette parce que Messi est arrivé, c’était mon ressenti de rejoindre le PSG et j’ai eu la chance qu’il vienne ensuite. Mon agent discutait avec le Barça, ça se passait bien et ça a pris trop longtemps. Les discussions ont été plus rapides avec le PSG, ça a été plus rapide. Leonardo m’a expliqué le projet du club et ça m’a vraiment donné envie. Ils me voulaient vraiment, plus que les autres.«