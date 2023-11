Demain après-midi (17h00 sur Amazon Prime), le PSG se déplace à Reims dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour la rencontre de championnat.

Après la défaite face à l’AC Milan en Ligue des Champions, la Ligue 1 nous offre une opposition entre Reims et le PSG. Pour le compte de la douzième journée de championnat, les Parisiens se déplacent en Champagne-Ardenne pour affronter le Stade de Reims, demain après-midi à 17h00 sur Amazon Prime. Si les hommes de Luis Enrique ont à cœur de se relever, l’entraîneur espagnol peut compter sur un groupe quasi-complet, avec deux suspensions importantes.

Kolo Muani et Hakimi suspendus

Toujours en récupération, Presnel Kimpembe et Marco Asensio ne sont pas encore prêts de retrouver les terrains et continuent leur protocole de reprise comme l’indique le point médical du jour. Mais au bulletin, s’ajoute une liste de deux joueurs suspendus pour accumulation de cartons jaunes lors des dernières journées de championnat. Les deux manquants, Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi ne feront donc pas le déplacement de la 12e journée avant la trêve internationale. Le PSG abordera donc la rencontre avec des manques en attaque et en défense, pour un match de haut de tableau important avec la première place en ligne de mire.

Le groupe parisien contre Montpellier

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs : Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Kurzawa

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Ndour, Soler, Ugarte, Kang-in Lee, E. Mbappé

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Barcola