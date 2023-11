SDR / PSG : Le groupe rémois avec un retour important

Le PSG affronte le Stade de Reims ce samedi (17h sur Prime Video) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour l’occasion, Will Still, l’entraîneur rémois, devra se passer d’éléments importants, tout en comptant sur un retour pour son milieu de terrain.

Pour le déplacement à Reims, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe. Blessé de longue date, le défenseur central français a retrouvé l’entraînement avec le groupe au Campus PSG (78), mais toujours pas sa place dans le groupe pour son retour à la compétition. Danilo Pereira est également touché, et son retour est espéré après la trêve internationale. En attaque, Marco Asensio ne figure pas dans le point médical du jour, mais ne sera pas du déplacement en Champagne. Kolo Muani et Hakimi sont suspendus et ne seront pas de la partie. Du côté du Stade de Reims, des absences sont également à souligner. En effet, Will Still devra faire sans Teddy Teuma, suspendu. L’ailier gauche Keito Nakamura, le latéral droit Ibrahim Diakité et le milieu Valentin Atangana ne seront pas de la partie également, pour cause de blessure. Cependant, le coach belge pourra compter sur un retour important : « On récupère Marshall Munetsi, qui a pu s’entraîner (ce vendredi) avec son masque en fibres de carbone« , a déclaré le coach du Stade de Reims en conférence de presse d’avant-match. S’il est présent dans le groupe pour la réception du PSG, Azor Matusiwa fait tout de même l’objet de doutes en raison d’une béquille qui l’a poussé à interrompre sa séance d’entraînement à la veille de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le groupe rémois

Y. Diouf, Olliero, Butelle – Foket, Busi, Agbadou, Okumu, Abdelhamid, Wilson-Esbrand, De Smet – Matusiwa, Richardson, Munetsi, Am. Koné, Khadra – J. Ito, Daramy, O. Diakité, Salama, Bojang, Diakhon.