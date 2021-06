Donnarumma/PSG : visite médicale après le Italie-Suisse

Sauf retournement de situation Gianluigi Donnarumma (22 ans) sera très probablement une recrue du PSG. La date des examens médicaux a été fixée pour le gardien de but de la sélection italienne : Selon le journaliste Fabrizio Romano, des examens médicaux sont programmés la semaine prochaine après le match contre la Suisse mercredi soir. Le désormais ancien gardien de but de Milan signera un contrat jusqu’en 2026. “L’affaire est conclue !”, écrit le journal Tuttosport, confirmant ainsi le transfert imminent de Gigio au PSG. Quant au salaire il se confirme : 10 millions d’euros brut par saison plus des primes. Reste à savoir quelle sera la stratégie car Keylor Navas reste le gardien de but titulaire parisien.