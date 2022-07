Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a recruté Vitinha. Mais le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là et piste depuis plusieurs semaines un autre international portugais, Renato Sanches. En fin de contrat en juin 2023, l’ancien du Benfica était en contact avancé avec l’AC Milan. Mais l’arrivée du PSG dans le dossier a tout chamboulé. La perspective de retrouver Luis Campos et Christophe Galtier à Paris a poussé Renato Sanches à changer d’objectif. Il a fait savoir qu’il ne comptait rejoindre que le PSG. Mais la longueur dans les discussions entre Lille et le PSG agacerait le milieu de terrain qui aurait posé un ultimatum. Si dans les 48 heures, il n’y a pas d’accord, il acceptera de rejoindre l’AC Milan.

Olivier Létang, le président du LOSC, a confirmé que son joueur allait quitter le club nordiste cet été, en expliquant que son avenir se jouait entre le PSG et l’AC Milan. Mais selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste Sky Sports, Renato Sanches ne veut rejoindre qu’une seule équipe, le PSG. Il a pris sa décision et attend désormais un accord entre Lille et le club de la capitale.

👉🏽 Renato only wants to join Paris and has taken his decision! Now it’s up to an agreement between the clubs.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 20, 2022