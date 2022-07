Le PSG est très actif sur le marché des transferts avec les arrivées d’Hugo Ekitike mais aussi de Vitinha, en plus d’avoir enregistré quelques départs. Le club de la capitale ne compte pas s’en arrêter là et souhaite renforcer son milieu de terrain. Parmi les pistes étudiées par le Paris Saint-Germain, on retrouve Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais est annoncé sur les tablettes Rouge & Bleu depuis de nombreuses semaines mais le dossier tarde à se conclure. Le joueur ne comprendrait pas cette situation et hésiterait à rejoindre l’AC Milan, bien qu’il ait une préférence pour le club de la capitale française.

« Renato va partir, dans quel club je ne sais pas«

Lors d’une conférence de presse pour présenter Paulo Fonseca, Mohammed Bayo et Rémy Cabella, Olivier Letang s’est exprimé sur le cas de Renato Sanches et révèle que le joueur va bel et quitter le LOSC. En effet le président lillois explique que le milieu de terrain est pisté par le PSG et l’AC Milan, mais sans pour autant avoir trouvé d’accord :

« Renato a deux très belles possibilités, deux très grands clubs. S’il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé d’accord avec les clubs concernés. Renato va partir, dans quel club ? Je ne sais pas. Je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan.«

Le départ de l’international portugais semble donc imminent, mais sa destination est encore inconnue. Alors plutôt Paris ou Milan ? Seul l’avenir nous le dira…