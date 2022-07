Si le PSG a acté sa première recrue en la personne de Vitinha, de nombreux autres dossiers se trouvent sur la table de Luis Campos. En effet, les mêmes noms reviennent avec grande insistance depuis plusieurs semaines maintenant et leur conclusion est tantôt annoncée proche, tantôt annoncée contrariée. Dans ce cas de figure, on retrouve notamment Renato Sanches.

Renato Sanches a bien pris sa décision

En effet, en fin de contrat avec le LOSC en juin 2023, le milieu de terrain portugais va bien quitter le Nord de la France. Pour l’heure, deux candidats se détachent assez nettement : le Milan AC et le PSG. Le premier club cité pensait même avoir fait le plus dur en obtenant l’accord de son homologue hexagonal. Problème, le joueur aurait, pour sa part, une seule véritable envie : rallier le club de la capitale. Et une nouvelle information allant dans ce sens vient tout juste de nous parvenir. Ainsi, selon les dires du journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, Renato Sanches a bel et bien acté sa décision définitive et celle-ci penche pour le PSG. Mieux, il serait même convaincu que la suite de sa carrière se déroulera en rouge et bleu.

Si tous les échos semblent donc aller unanimement dans le même sens, il manque encore un terrain d’entente entre le PSG et le LOSC pour cette hypothétique transaction. Si initialement une somme de 25 millions d’euros était évoquée, ce deal pourrait finalement se conclure pour un prix moindre : environ 10 millions d’euros.