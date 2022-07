Vitinha est la première recrue du PSG lors de ce mercato estival. Le jeune milieu de terrain portugais (22 ans) va connaître sa première expérience à l’étranger. Après Porto, il va découvrir un club d’une autre dimension. L’international lusitanien (3 sélections) explique que rejoindre le PSG est un rêve pour lui.

Vitinha sous le charme du Parc des Princes

« Ça aurait été pour 300 millions d’euros ou pour 2, peu importe. Je voulais être ici (au PSG, ndlr). Heureusement je suis là et désormais je travaille au quotidien pour pouvoir aider l’équipe, explique Vitinha dans une interview accordée à RTP avant d’évoquer le Parc des Princes. C’est la première fois que je viens dans le stade. Il est très beau. Je sais que ce stade à une histoire, il est vraiment très beau et j’ai hâte de jouer dans ce stade.«

Vitinha et le privilège de jouer avec des stars mondiales

Vitinha qui a ensuite évoqué ses premiers pas au Camp des Loges avec une partie de ses nouveaux coéquipiers. « Il y a déjà le plaisir de s’entraîner, le plaisir de retrouver le ballon. Il y a aussi le fait de s’installer dans un nouvel environnement, de rencontrer tout le monde et se sentir bien. À partir de là, les choses vont couler de source. Un effectif de stars ? C’est un privilège de pouvoir jouer et s’entraîner avec eux. Ce sont les meilleurs du monde. Je vais certainement apprendre beaucoup plus auprès d’eux. Rien que ça, c’est déjà très bien. Arriver au centre d’entraînement et de me recevoir comme ils m’ont reçu, en parlant avec moi pour m’aider, je ne peux pas demander plus.«

Une possible confrontation avec Porto en Ligue des Champions

Pour finir, Vitinha s’est vu interrogé sur une possible confrontation entre le PSG et Porto lors de la prochaine Ligue des Champions. « Ne nous avançons pas. Ce serait certainement difficile si cela arrivait. Cela n’arrivera pas (rire!). Si je marque ? Je ne pourrais certainement pas fêter ça. »