Rendez-vous : Conférence de presse de Mauricio Pochettino à 14h30

Avant de penser à la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City (4 mai), le PSG aura un autre rendez-vous important ce samedi (17h). Pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, le club de la capitale reçoit le RC Lens dans un match important pour la course au titre. Et à la veille de cette rencontre face aux Lensois, l’entraîneur des Rouge et Bleu – Mauricio Pochettino – se présentera en conférence de presse ce vendredi à partir de 14h30. Un point presse à suivre ici en live.