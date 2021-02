Demain soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), le PSG se déplacera au Stade Vélodrome afin d’affronter l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Et pour ce 100ème Clasico de l’histoire, les Parisiens auront à coeur de s’imposer afin de poursuivre leur lutte avec le LOSC et l’OL pour le fauteuil de leader. Après Alessandro Florenzi, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, se présentera en conférence de presse à partir de 15 heures. Un point presse à suivre ici en live.