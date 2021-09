Live : La conférence de presse de Pochettino et Herrera à 15h15

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), avec le choc contre Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules. À la veille de ce remake de la demi-finale de la saison dernière, Mauricio Pochettino et Ander Herrera vont se présenter devant la presse. Une conférence de presse qui débutera à 15h15 et qui sera à suivre ci-dessous.