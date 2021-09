Le PSG reçoit Manchester City demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) au Parc des Princes dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. À la veille de ce choc, Ander Herrera – auteur d’un très bon début de saison – s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Les responsabilités au PSG

Herrera : « Depuis que je suis arrivé, j’ai senti que ce club est spécial. On a aussi beaucoup d’exigence. On prend l’exigence positivement. On sait que tout le mode attend le mieux de nous mais on aime ça.«

City

Herrera : « Chaque match est un test pour nous. Toutes les équipes quand elles jouent contre nous, c’est le match de la saison. On doit accepter ça. On va jouer contre une équipe très forte. Tous les supporters rêvent de la Ligue des champions, mais on a un test chaque semaine. On doit jouer avec un bon état d’esprit. Essayer de gagner, de bien jouer. Il y a dix ou douze équipes qui peuvent gagner la compétition. Manchester City, on a beaucoup de respect pour eux. C’est une équipe fantastique. Mais il y en a d’autres. Ce n’est pas un match définitif. C’est un adversaire très fort, mais on a le même respect pour toutes les équipes.«

Comment jouer contre eux ?

Herrera : « Ils ont bien joué contre Chelsea mais c’est un match différent. On doit avoir de la personnalité quand on a le ballon. On connaît nos qualités. On sait qu’on peut être très dangereux s’ils laissent des espaces derrière.«

La demi-finale de la saison dernière

Herrera : « Oui, l’équipe progresse. Il faut du temps pour travailler, prendre les consignes tactiques. Certains joueurs ont joué la finale de l’Euro et de la Copa America. On n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais on essaye d’être de mieux en mieux chaque jour. On doit être plus efficaces que la saison dernière contre eux. On s’était créé des occasions, on avait touché la barre. C’est l’exemple qu’on doit prendre, en étant plus décisif et marquer nos occasions.«

Un match décisif ?

Herrera : « On va affronter une bonne équipe, c’est un défi, comme à chaque match. C’est un défi important mais pas décisif parce qu’il y a aussi deux autres équipes dans le groupe. C’est un test, qui sera difficile. Comme à chaque match. Tous les adversaires jouent le match de leur vie contre nous. Ils donnent tout. On prend naturellement la pression. Dès mon arrivée, j’ai senti une pression très importante pour gagner la Ligue des champions. Comme nulle part ailleurs en Europe. Je ne trouve pas cette obligation justifiée car il y a dix ou douze équipes qui sont capables de la gagner. Mais j’aime bien cette pression.«

La relation Neymar-Mbappé

Herrera : « Dès que je suis arrivé au club, j’ai pu voir la complicité entre Ney et Kylian. On peut encore le voir. Ils rigolent, ils se chambrent. Dans le match, tout le monde veut marquer ou donner une passe décisive, ce sont des choses qui arrivent. Parfois les choses sont surdimensionnées, hors contexte. Il faut le prendre de façon amusante parce qu’on sait ce que représente ce club. »

Le groupe

Herrera : « J’essaie d’être toujours disponible quand le coach a besoin de moi. On a besoin d’un bloc fort derrière nos joueurs offensifs qui font la différence. On doit les aider pour ça. Je fais le travail avec plaisir. C’est un plaisir de jouer avec ces joueurs incroyables.«