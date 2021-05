Rennes / PSG : quel onze lancera Pochettino ?

En fermeture de la 36e journée, le PSG se rendra ce dimanche à 21 heures au Roazhon Park pour y défier le Stade Rennais. Le moment est décisif à tous les étages du classement. Si Paris (2e, 75 points) vise la meilleure place possible en haut de classement – c’est à dire pour l’instant revenir à un point de Lille – Rennes (7e, 54 points) a l’opportunité de gagner une place dans la course à l’Europa League en passant devant Lens, battu 3-0 par le LOSC vendredi soir. Le match en prime time est donc à enjeu.

Quels hommes seront choisis par Mauricio Pochettino après la désillusion de Manchester ? Pas Kylian Mbappé (suspendu), Marco Verratti (genou), Alexandre Letellier ni Juan Bernat (reprise). En défense, on suppose une forme de continuité avec le duo Marquinhos-Kimpembe, assisté par défaut par Abdou Diallo à gauche (plutôt que Bakker et Kurzawa), et par Colin Dagba à droite (Florenzi ayant été assez catastrophique mardi face à City). Dans l’entrejeu, on s’attend à un retour de Gana Gueye. Ce qui devrait envoyer Ander Herrera sur le banc. Danilo Pereira et Leo Paredes semblent en concurrence. La verticalité des passes de l’Argentin pourrait lui donner un avantage. Car on imagine bien un Neymar libre meneur de jeu pour célébrer sa prolongation de contrat jusqu’en 2025. Les cotés reviendraient à un revanchard Angel Di Maria et à Julian Draxler. Devant, Mauro Icardi devrait enchaîner. Mais quoi qu’il en soit Mauricio Pochettino a du choix. Côté rennais, Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi sont suspendus. Ce qui va pousser Bruno Genesio à bricoler. Quand les deux Bleus jouent, Rennes tourne à 1,91 point par match, sans l’un des deux, c’est 0,83 point par match, sans les deux on relève deux défaites… Une statistique intéressante. Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud pourraient être associés dans l’entrejeu afin de la démentir.

Possible feuille de match du SRFC/PSG

36e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 9 mai 2021 à 21 heures au Roazhon Park (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Buquet | Assistants : Debart et Aube | 4e arbitre : Wattellier | VAR : Delerue