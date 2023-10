Rennes / PSG : les compositions probables

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le Stade Rennais et le PSG s’affrontent en conclusion de la 8e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait réserver des surprises.

Après un match nul face au relégable Clermont (0-0) et une humiliation en Ligue des champions contre Newcastle (4-1), le PSG devra se racheter avant la trêve internationale. Et pour cela, les joueurs de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 8e journée de Ligue 1. Un terrain hostile pour les Rouge & Bleu dont la dernière victoire au Roazhon Park remonte à septembre 2018.

À voir aussi : Rennes / PSG – Bruno Genesio attend ses joueurs au tournant

Vitinha de retour dans le onze ?

Selon L’Equipe, Luis Enrique pourrait faire quelques changements dans son onze de départ. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, Milan Skriniar pourrait être laissé au repos et ainsi être remplacé par Danilo Pereira dans la charnière centrale aux côtés de Marquinhos. Les couloirs devraient être occupés par Achraf Hakimi et Lucas Hernandez. Si Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery devraient enchaîner dans l’entrejeu, Vitinha pourrait faire son retour dans le onze sur l’aile gauche du 4-4-2, laissant ainsi Ousmane Dembélé sur le banc. De son côté, Randal Kolo Muani occuperait le couloir droit tandis que Gonçalo Ramos accompagnerait Kylian Mbappé en attaque.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent. Si un doute subsiste autour de la titularisation de Milan Skriniar, Bradley Barcola pourrait être la belle surprise du onze, en lieu et place de Randal Kolo Muani.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), L. Hernandez – Kolo Muani, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – G.Ramos, Mbappé

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), L. Hernandez – Kolo Muani, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – G.Ramos, Mbappé Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar (ou Danilo), L.Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Barcola, Dembélé, Mbappé – G.Ramos

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar (ou Danilo), L.Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Barcola, Dembélé, Mbappé – G.Ramos Le XI probable de Rennes : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud (c), Matic – Blass, Rieder, Gouiri – Kalimuendo

Les compositions probables de Rennes / PSG (L’Equipe)