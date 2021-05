Marquinhos : “Quand on est le PSG, il faut faire beaucoup mieux que ça”

Le PSG n’a pas suivi la cadence de ses concurrents lors de cette 36e journée de Ligue 1. Avec son match nul face au Stade Rennais (1-1), le club de la capitale compte désormais trois points de retard sur le LOSC, à deux journées de la fin. De plus, les joueurs de Mauricio Pochettino voient l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais revenir respectivement à deux et trois points. Après la contre-performance sur la pelouse du Stade Rennais, le capitaine du PSG – Marquinhos – a évoqué la fin de saison des Rouge et Bleu.

Un coup au moral ?

Marquinhos : “Bien sûr. On va croire jusqu’à la fin. On ne va pas perdre la foi mais quand on est le PSG, il faut faire beaucoup mieux que ça. On a encore le championnat à jouer, c’est très difficile face à une équipe de Lille qui est costaud et gagne chaque match. Mais il reste deux matches et il faut y croire. D’abord, il faut penser à nous et faire de meilleures choses. Il faut gagner les matches et après on verra ce que l’on peut faire.”

Les nombreuses occasions concédées

Marquinhos : “Nous aussi, on a eu des occasions mais on n’a pas su marquer. Le foot est comme ça, ce sont des détails. Après, si tu n’arrives pas à être décisif… On a des occasions et on arrive à bien débuter un match. On a beaucoup d’occasions mais on a marqué qu’un but. Ils ont eu un corner et ils ont marqué, c’est le foot c’est comme ça. On est d’accord avec ce que tout le monde dit, on sait qu’on doit faire mieux. Si on regarde le bilan de la saison, on a eu beaucoup d’échecs surtout à la maison. On a laissé des points et ça nous fait mal en fin de saison. Maintenant, on compte les points et on commence à regarder le nombre de points qu’on a laissé.”

Le groupe mobilisé pour la demi-finale de CDF face à Montpellier ?

Marquinhos : “On va jouer ce qui nous reste à jouer. On a une Coupe de France à aller chercher et on a encore le championnat pour essayer de mettre la pression à Lille afin qu’ils fassent un faux pas. Maintenant, il faut se donner à 100% dans ce qui nous reste. Dans la semaine il faut bien parler car c’est inadmissible quand on est le PSG de laisser des points comme ça. Parfois on mène un ou deux zéro et les équipes reviennent. Ça peut arriver une fois, mais là ça commence à faire beaucoup. Il faut être sincère avec nous, ce n’est pas notre meilleur saison. On n’était pas très costaud et il faut faire beaucoup mieux dans cette fin de saison, et avant tout bien se parler pour la semaine prochaine.”