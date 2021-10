Rennes / PSG : Les notes des Parisiens

Neuf victoire en neuf matches. C’était l’objectif du PSG lors de ce déplacement sur la pelouse du Stade Rennais. Mauricio Pochettino avait effectué qu’un seul changement dans sa composition d’équipe par rapport à la victoire face à Manchester City en Ligue des champions avec le retour d’Ángel Di María qui intègrait le onze de départ pour former un quatuor offensif avec Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Le PSG domine la première mi-temps, rate des occasions, Messi touche (encore) la transversale… Et pourtant Rennes ouvre le score à quelques secondes de la mi-temps grâce à Gaetan Laborde (45e). Les Rouge & Bleu prennent un gros coup sur la tête… Puis un autre 30 secondes après le coup d’envoi de la seconde mi-temps avec le but rennais signé Fabien Tait (46e). Le Paris Saint-Germain a cru pouvoir se relancer avec une frappe croisée de Mbappé qui trompe Alfred Gomis… Mais il est signalé hors-jeu (67e)… Le PSG pousse mais ne fait pas la différence… Première défaite (très) frustrante pour le club de la capitale, qui retrouvera la Ligue 1 dans moins de deux semaines face à Angers au Parc des Princes.

Les notes de Canal Supporters : Donnarumma 4 – Hakimi 4 – Marquinhos 5 – Kimpembe 4,5 – Nuno Mendes 3 – Verratti 4 – Gueye 4 – Di Maria 3,5 – Messi 4,5 -Mbappé 4 – Neymar 4

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 4 – Hakimi 3,5 – Marquinhos 4,5 – Kimpembe 4 – Nuno Mendes 3 – Verratti 5,5 – Gueye 4 – Di Maria 3 – Messi 6 -Mbappé 5 – Neymar 5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 4 – Hakimi 4 – Marquinhos 5 – Kimpembe 4 – Nuno Mendes 3 – Verratti 4 – Gueye 4 – Di Maria 3 – Messi 4 -Mbappé 3 – Neymar 4

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Hakimi 4 – Marquinhos 5 – Kimpembe 4 – Nuno Mendes 3 – Verratti 4 – Gueye 4 – Di Maria 4 – Messi 4 -Mbappé 4 – Neymar 4

Les notes de Theodore Vives : Donnarumma 4 – Hakimi 4 – Marquinhos 5 – Kimpembe 5 – Nuno Mendes 3,5 – Verratti 4 – Gueye 4,5 – Di Maria 4 – Messi 4,5 -Mbappé 5,5 – Neymar 4,5

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 4 – Hakimi 4 – Marquinhos 5 – Kimpembe 4 – Nuno Mendes 3 – Verratti 4 – Gueye 4 – Di Maria 3 – Messi 4 -Mbappé 3 – Neymar 3

Les notes de Valentin Devillaire : Donnarumma 5 – Hakimi 4,5 – Marquinhos 5 – Kimpembe 5 – Nuno Mendes 4 – Verratti 5 – Gueye 4,5 – Di Maria 4 – Messi 4,5 -Mbappé 5 – Neymar 4