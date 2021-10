Pochettino et l’impact négatif des deux buts rennais

Le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes ce dimanche après-midi (2-0). Les Parisiens stoppent donc leur série de huit victoires en huit matches. Au micro de Prime Video, Mauricio Pochettino a assuré que les deux buts pris juste avant et juste après la mi-temps ont fait très mal.

« On se sent vraiment triste parce que l’on a fait les meilleures 25-30 minutes de la saison. Le problème, c’est que l’on n’a pas marqué. Encaissé un but avant et après la mi-temps a été vraiment dur pour l’équipe. On s’est procuré des occasions mais on a été malheureux. Il faut rester positif et continuer à travailler. On va avoir deux semaines pour recharger les batteries. L’impact émotionnel de concéder le but sur la première occasion rennaise en deuxième mi-temps a été difficile pour nous et eux ont réussi à croire encore plus en leur chance. Ça a été dur ensuite.«