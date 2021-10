Traoré : « On a fait un exploit aujourd’hui »

Le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison à Rennes ce dimanche après-midi (2-0) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Les Parisiens stoppent donc leur série de huit victoires d’affilée. Au micro de Prime Video, Hamari Traoré, le capitaine rennais est revenu sur belle victoire rennaise.

« Note début de match a été très bon. On les a mis sous pression. On s’est procuré des occasions mais on n’a pas su concrétiser. À la fin de la première mi-temps on a été en difficulté mais on met ce but qui nous fait du bien. On a joué contre des champions, des grands joueurs mais on a joué notre coup à fond. Les supporters nous ont bien poussés. On a fait un exploit aujourd’hui. C’était un bon match de l’équipe.«