Alors que les négociations patinent pour son départ à Everton, Idrissa Gueye voit maintenant deux autres clubs être intéressés par la perspective de le recruter.

À un an de la fin de son contrat, Idrissa Gueye est clairement poussé vers la sortie par le PSG. L’international sénégalais n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier et de son staff, à tel point qu’il a fini par intégrer le loft et les séances d’entrainement de l’après-midi au Camp des Loges. Le message est visiblement passé du côté du joueur : un temps annoncé désireux de rester à Paris car confiant quant à ses chances de gratter du temps de jeu, l’ancien joueur d’Aston Villa est maintenant cité comme un vrai candidat au départ, et ce d’autant plus depuis qu’Everton se penche sur lui.

Antero Henrique est prêt à faciliter un départ d’Idrissa Gueye au Portugal

Seulement voilà, la piste menant aux Toffees patine depuis une semaine. Le PSG souhaite effectivement transférer son joueur en Angleterre, alors que le club de Premier League espère enregistrer son arrivée libre, chose à laquelle le joueur adhère. Outre une belle prime à la signature, cela lui permettrait de percevoir la dernière année de salaire de son contrat au PSG et ainsi atténuer la baisse d’émoluments qu’il subirait en rejoignant Everton. Face à de telles positions opposées, le dossier se retrouve dans l’impasse.

Mais alors que le PSG se montre inflexible, deux autres clubs se pencheraient sur la situation pour tenter de s’engouffrer dans la brèche et arracher la signature du Sénégalais. Selon les informations de RMC Sport et de son journaliste Fabrice Hawkins, il s’agit du Sporting et du FC Porto. Plus encore, Antero Henrique serait d’accord pour laisser Idrissa Gueye partir librement dans l’une de ces deux équipes. Une grande différence avec Everton, à qui il n’a de cesse de réclamer une indemnité de transfert malgré l’accord trouvé entre le joueur et l’équipe anglaise. Est-ce un moyen de pression pour enfin conduire Idrissa Gueye et les Toffees à reconsidérer leur position, ou bien s’agit-il d’un intérêt réellement poussé des deux clubs portugais ? Réponse dans les prochains jours, d’autant qu’il reste à savoir si le joueur serait favorable ou non à l’idée de rejoindre le Sporting ou Porto.