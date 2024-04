Le quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone a mis en lumière un élément crucial pour le Paris Saint-Germain : l’absence d’Achraf Hakimi. Mais le retour imminent du latéral droit marocain pourrait tout changer pour le match retour. Le Parisien en a fait un article complet sur le sujet, tout en délivrant certaines informations.

Suspendu lors du premier affrontement, Hakimi revient dans l’équipe pour le duel crucial au stade Montjuïc de Barcelone. Son absence lors de la première manche a été ressentie, et son retour est très attendu pour plusieurs raisons. Premièrement, Hakimi apporte une dimension offensive importante au PSG.

Avec sa vitesse et ses débordements, il peut perturber la défense adverse et créer des situations dangereuses pour ses coéquipiers. Son expérience en Ligue des champions, bien que limitée en quarts de finale, pourrait être un atout majeur pour le PSG, explique Le Parisien.

Lucien Favre, ancien entraîneur d’Hakimi à Dortmund, souligne son impact lors de situations difficiles, rappelant un match où il a renversé la vapeur pour son équipe. Son retour pourrait ainsi changer la donne pour le PSG, offrant plus de solutions offensives et renforçant le flanc droit de l’équipe.

De plus, la relation entre Hakimi et Ousmane Dembélé sur le côté droit pourrait poser des problèmes à la défense barcelonaise. Leur complicité et leur vitesse sont des éléments déstabilisateurs pour les adversaires, selon Philippe Montanier, ancien entraîneur de Rennes. Cette combinaison pourrait être décisive pour le PSG dans sa quête de qualification.

Sur le plan défensif, le retour d’Hakimi offre une stabilité à l’arrière-garde parisienne. Son absence lors du match aller a nécessité des ajustements tactiques qui ont perturbé l’équilibre défensif de l’équipe. Avec Hakimi de retour, Marquinhos et Lucas Hernandez pourront former une charnière solide, ce qui était crucial compte tenu des lacunes défensives observées lors du premier affrontement.

Enfin, Hakimi semble motivé à l’idée de retrouver le terrain après son absence, annonce Le Parisien dans ses colonnes. Sa relation particulière avec l’entraîneur Luis Enrique pourrait également jouer un rôle dans sa performance. En pleine confiance, Hakimi est prêt à tout donner pour que le PSG puisse continuer son parcours en Ligue des champions, ajoute le média français.