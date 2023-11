Retours importants à l’entraînement de Milan à J-2 du PSG

Mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AC Milan dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce dimanche, trois joueurs ont fait leur retour à l’entraînement collectif.

Dans deux jours, l’AC Milan reçoit le PSG dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Au match aller, les Parisiens avaient surclassé les Milanais (3-0), eux qui n’ont pas encore gagné et marqué en Champions League. Hier, les joueurs de Stefano Pioli se sont inclinés contre l’Udinese (0-1) à San Siro. Un match que n’a pas joué Théo Hernandez. L’international français a dû déclarer forfait en raison d’une contusion à la cheville gauche. Un coup dur pour les Milanais à trois jours du PSG.

Théo Hernandez présent à l’entraînement collectif

Ce dimanche, l’AC Milan s’entraînait. Et lors de cet entraînement, le frère du joueur du PSG – Lucas Hernandez – était bien présent lors de la séance collective, assure Sky Sport Italia. Plus de peur que de mal pour le latéral gauche, qui devrait donc bien être disponible pour la réception des Rouge & Bleu mardi soir. Ce devrait également être le cas pour Christian Pulisic et Samuel Chukwueze assure le média transalpin. Les deux joueurs se sont également entraînés avec leurs coéquipiers aujourd’hui et postulent pour une place dans le groupe milanais pour la rencontre contre le PSG.