Ce samedi, le PSG a clôturé sa saison d’une belle manière avec une large victoire face au FC Metz (5-0), relégué par la même occasion en Ligue 2. Une rencontre qui a également marqué par la prolongation de Kylian Mbappé et les adieux d’Angel Di Maria. Une belle soirée dont le PSG ne nous a pas habitué cette saison. Et après cette fin de saison 2021-2022 chaotique sur le plan sportif, voici un top 5 des meilleurs matches de la saison des Rouge & Bleu.

PSG / Manchester City (2-0, phase de groupes de Ligue des champions)

Après un match nul face au Club Bruges (1-1) lors de la 1ère journée, le PSG voulait enfin lancer sa saison en Ligue des champions. Mais, le club de la capitale devait faire face à un adversaire de taille au Parc des Princes. En effet, Manchester City, finaliste de la dernière édition, se présentait avec un statut de favori. Mais, les hommes de Mauricio Pochettino ont déjoué les pronostics des experts du football. D’une belle frappe en pleine lucarne, Idrissa Gueye (8′) a parfaitement lancé la soirée parisienne. En face, Gianluigi Donnarumma, qui disputait son premier match en C1, voyait les attaquants mancuniens faire preuve de maladresse dans le dernier geste. Alors que les Rouge & Bleu réussissaient à contenir les assauts des SkyBlues, Lionel Messi a libéré définitivement les Parisiens d’une belle frappe (2-0, 74′). Son premier but au PSG, qui a notamment permis au club de la capitale d’assurer sa victoire (2-0).

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Herrera (Wijnaldum), Verratti (Danilo Pereira), Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

PSG / Real Madrid (1-0, huitièmes de finale aller de Ligue des champions

Cette saison, le PSG a également offert un autre beau match à ses supporters en Ligue des champions, mais avec un enjeu complètement différent. Opposés au Real Madrid en huitièmes de finale de la compétition, le club de la capitale recevait pour la confrontation aller. Et une nouvelle fois, les Rouge & Bleu ont déjoué les pronostics. Alors qu’on s’attendait à un match serré entre deux prétendants au trophée, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont largement dominé ce match. Cependant, les Parisiens ont fait preuve d’inefficacité devant les buts face à un Thibaut Courtois des grands soirs. Lionel Messi ayant notamment raté un penalty vers l’heure de jeu. Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul frustrant, le PSG s’est une nouvelle fois remis à son homme en forme, Kylian Mbappé, auteur d’une action en solitaire dans les derniers instants du match (1-0). Une courte victoire importante mais qui ne sera finalement pas suffisante pour une qualification en quarts de finale (défaite 1-3 en huitième de finale retour).

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo (Gueye), Paredes, Verratti – Di Maria (Neymar), Messi, Mbappé

PSG / Lyon (2-1, 6e journée de Ligue 1)

Victorieux de ses cinq premiers matches de championnat, le PSG recevait l’Olympique Lyonnais, le 19 septembre dernier, pour son premier gros choc de la saison en Ligue 1. Si cette rencontre n’a pas été marquante dans le jeu, son scénario a permis aux Rouge & Bleu de faire vivre un beau moment à ses supporters. En effet, avec des Lyonnais en manque de résultats en début de saison, les deux équipes n’ont pas livré une grande prestation. Pourtant, les Gones ont réussi à ouvrir le score par Lucas Paqueta (54′), mais Neymar Jr a permis à sa formation d’égaliser quelques minutes plus tard sur penalty (1-1, 65′). Et alors qu’on se dirigeait vers le premier match nul du PSG en Ligue 1, Kylian Mbappé a délivré un magnifique centre pour une tête de Mauro Icardi, entré en cours de jeu. Une victoire au finish, une spécialité du PSG cette saison, qui permettait aux Rouge & Bleu d’enchaîner un sixième succès de rang en début de championnat.

XI du PSG : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera (Wijnaldum), Gueye – Di Maria (Hakimi), Messi (Icardi), Neymar – Mbappé

LOSC / PSG (1-5, 23e journée de Ligue 1)

Ce duel entre le champion de France sortant et le futur vainqueur de la Ligue 1 a été l’un des plus marquants de la saison 2021-2022 à l’extérieur. Ce match pouvait notamment permettre aux deux clubs de préparer au mieux leur huitième de finale aller de Ligue des champions (Chelsea pour le LOSC et Real Madrid pour le PSG). Finalement, le PSG aura livré un match étonnant, bien aidé les erreurs du portier lillois, Ivo Grbić. Malgré une égalisation de Sven Botman (28′), les hommes de Mauricio Pochettino ont pu compter sur un doublé de Danilo Pereira, la première réalisation en championnat de Presnel Kimpembe, un but de Leo Messi et une belle frappe enroulée de Kylian Mbappé pour un score final de 5 à 1. Une large victoire du PSG face au dernier champion de France.

XI PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe (Kehrer), Nuno Mendes – Danilo, Paredes (Draxler), Verratti – Di Maria (Simons), Messi, Mbappé

PSG / Lorient (5-1, 30e journée de Ligue 1)

Enfin, pour terminer ce top 5, le match entre le PSG et le FC Lorient aura été marquant grâce à la performance de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. En effet pour la première fois de la saison, ce trio offensif a été décisif dans un même match. Largement vainqueur des Merlus (5-1), le club de la capitale a pu compter sur son numéro 7, impliqué dans tous les buts (2 buts et 3 passes décisives). De son côté, Neymar Jr s’était aussi montré performant avec un doublé, tandis que Lionel Messi avait également participé à la fête avec une réalisation.