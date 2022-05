Le PSG se trouve à un tournant de son projet. Avec la prolongation actée de Kylian Mbappé et les nombreux bouleversements attendus au sein de l’organigramme du club, les prochains jours risquent d’être particulièrement mouvementés. Et avant les différentes annonces qui devraient tomber dans les jours à venir, le sujet qui accapare tous les esprits est sans conteste le cas du Bondynois. Présent sur les ondes de RMC, Francesco Totti s’est exprimé sur sa prolongation. Un choix qu’il valide, à contrario de certains journalistes et décideurs ibères…

« Il a fait le bon choix »

« Je suis content car je pense qu’il a fait le choix du cœur. Il a grandi avec le PSG. Ce n’est pas simple de refuser une équipe comme le Real Madrid, moi je l’ai également refusé il y a 20 ans pour rester à la Roma. Et même si Kylian Mbappé est plus jeune, je pense qu’il a pris la bonne décision. Les racines sont très importantes et Kylian Mbappé« , comme un joueur intelligent, a choisi Paris. C’est le bon choix pour moi. »

Dans un second temps, la légende transalpine a été invitée à donner son ressenti en ce qui concerne son compatriote Marco Verratti. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’international italien : « Déjà, quand il évoluait du côté de Pescara, on voyait qu’il deviendrait un grand joueur. Au PSG, en côtoyant tous ces grands joueurs, il a explosé. Pour moi, c’est vraiment un très grand joueur. »