Zidane au PSG, une piste à oublier ?

Le PSG se prépare à vivre des semaines intenses. Depuis samedi soir, la révolution tant attendue au sein des Rouge & Bleu est en marche avec notamment la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et le départ de Leonardo au poste de directeur sportif. Dans les jours à venir, Luis Campos occupera un rôle important dans l’organigramme du club. Désormais, il reste à régler le dossier de l’entraîneur. Sauf surprise, l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrira loin de la capitale française malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. Ainsi, de nombreux noms sont apparus (Thiago Motta, Antonio Conte, Christophe Galtier, Joachim Löw, Sergio Conceiçao…) afin de remplacer l’Argentin de 50 ans. Mais, comme nous vous l’avions révélé ce dimanche, Zinedine Zidane fait figure de priorité pour les dirigeants parisiens afin d’occuper le banc des Rouge & Bleu. Cependant, l’arrivée du champion du Monde 1998 ne devrait pas se faire.

Zinedine Zidane privilégie toujours l’Equipe de France

En effet, d’après les informations du journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, Zinedine Zidane « ne devrait pas venir. » Malgré des discussions avec l’émir du Qatar pour occuper ce rôle d’entraîneur du PSG, le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid aurait toujours le même objectif en tête : prendre la succession de Didier Deschamps en Equipe de France.

Ainsi, le PSG devra se pencher sur d’autres profils pour diriger l’équipe parisienne. Toujours selon RMC, « le cas de l’entraîneur sera réglé une fois que Luis Campos sera officiellement nommé directeur sportif. » L’autre prochaine étape importante sera de construire une équipe autour de Kylian Mbappé en recrutant moins de stars et en misant plutôt sur des joueurs portés sur le collectif et français. Dans cette optique, le nom d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le FC Barcelone, est souvent lié aux Rouge & Bleu. L’international tricolore « est sur les tablettes du PSG », indique le média sportif. En plus de renforcer l’effectif, le club de la capitale devra dégraisser et « personne n’est à l’abri, même Neymar. »