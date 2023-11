Revue de presse PSG : AC Milan, Donnarumma, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 7 novembre 2023. Le match du PSG contre l’AC Milan, l’accueil hostile de San Siro pour Donnarumma, le début de saison inégal de Marquinhos…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque évidemment le match entre l’AC Milan et le PSG ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1) pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. « Sur le plan comptable, en cas de nouveau succès devant les Rossoneri, le PSG repousserait le troisième du groupe à 4 ou 5 points (selon le résultat de l’autre match), avec deux journées encore à jouer. Un tableau franchement satisfaisant quand on repense à l’impression laissée par la gifle reçue à Newcastle. » Le quotidien sportif explique qu’un succès aussi net que lors de la manche aller « affirmerait les ambitions parisiennes dans la compétition. Il validerait aussi les progrès constatés ces dernières semaines et lui permettrait de se projeter à plus long terme, par-delà les conclusions immédiates et circonstancielles. » L’Equipe indique que ce Milan-PSG de l’automne est un affrontement entre deux équipes aux dynamiques opposées. Les Italiens restent sur quatre matches sans victoire, dont trois défaites, alors que le PSG a gagné ses cinq derniers matches, inscrivant à chaque fois trois buts. « Pour autant, Marquinhos et ses partenaires ont encore une belle marge de progression, que ce soit dans le jeu sous pression, la variété et le rendement de leur animation offensive, l’efficacité des attaquants derrière l’arbre Mbappé (12 réalisations), et quelques zones d’ombre demeurent sur leurs capacités face au gratin européen. » À cet égard, dans ce paysage au ciel dégagé, cette soirée à San Siro fait office de test intéressant, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait aussi un focus sur le début de saison de Marquinhos. Pour le quotidien sportif, les premiers mois de l’exercice 2023-2024 du capitaine du PSG sont inégaux. Pour l’Equipe, il ne s’est pas encore totalement approprié la méthode Luis Enrique. « Ce qui marque vraiment sur ce début de saison, c’est sa responsabilisation importante dans la première relance. Le Brésilien touche en moyenne 30 ballons de plus que l’an dernier et a pour rôle de faire avancer le jeu par la passe ou en portant le ballon. Ce qu’il fait, si l’on excepte quelques erreurs ponctuelles dont celle de Newcastle, avec une certaine efficacité. » Dans la gestion défensive, il doit gérer le déficit de vitesse de Milan Skriniar. Ses couvertures sont efficaces, tout comme l’évaluation de la profondeur, estime le quotidien sportif. « Les datas l’indiquent, il est moins convaincant dans le duel cette saison (54,7 % de duels gagnés contre 59 en 2022-2023), mais il sait compenser en anticipant avec justesse.« L’Equipe note également que Marquinhos ne parvient pas à apparaître comme une menace potentielle sur les coups de pieds offensifs, alors qu’il était redoutable ces dernières années dans l’exercice. Le quotidien sportif évoque enfin le vote pour le capitanat en début de saison, qui l’a conforté dans ce rôle. Même si les joueurs ont voté deux fois, et l’ont désigné deux fois, cela n’a semble-t-il pas perturbé le Brésilien. « Au quotidien, Marquinhos n’a pas modifié sa méthodologie de capitaine depuis l’arrivée de Luis Enrique. […] Il reste un capitaine à l’écoute, soucieux de faire le lien et capable de modifier certaines de ses habitudes en mettant depuis deux à trois ans plus de pression sur l’arbitre.«

Le quotidien sportif évoque également le retour de Gianluigi Donnarumma sur la pelouse de San Siro avec un autre maillot de club que celui de l’AC Milan. L’Equipe rappelle que depuis son départ pour le PSG en 2021, il a déjà joué trois fois dans son ancien stade avec l’Italie. Et à chaque fois, il a été copieusement sifflé par une grande partie des spectateurs, et seuls quelques timides applaudissements ont tenté de contrebalancer ces contestations. « Au Parc des Princes, il y a deux semaines, il y a eu la première vraie confrontation entre Donnarumma et le parcage visiteurs rempli de 2 000 de ses anciens supporters qui ont proféré une série d’insultes de l’échauffement aux premières minutes du match, le scénario de la rencontre ayant dilué progressivement les antagonismes. » Hier soir, des dizaines de membres de la Curva Sud, plus ancien groupe ultra d’Italie, s’affairaient pour préparer un tifo, indique l’Equipe. Marco « Pacio » Pacini, coordinateur de ces fresques, veut que rien ne fuite sur le contenu, mais prévient : « Le match et l’équipe passent avant Donnarumma, mais on lui a quand même réservé un accueil spécial. » Ce dernier est revenu sur les raisons de la fâcherie entre le portier du PSG et les Ultras Milanais. « Il a dit des choses jusqu’à quelques semaines avant son départ et en a fait d’autres. Il aurait dû prolonger et partir en transfert payant, comme Sandro Tonali un autre joueur qui nous a déclaré sa flamme. On avait parlé avec Donnarumma, il sait ce qu’on s’est dit et il sait qu’il a terriblement tort. » On ne connaîtra donc pas le contenu des cartons déposés aux pieds de la Curva Sud. Des sifflets ? Des masques ? Ou des faux billets, énumère le quotidien sportif. Réponse ce soir.

De son côté, Le Parisien évoque également ce match entre l’AC Milan et le PSG. En cas de succès ce soir, les Parisiens feraient un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais l’AC Milan, qui n’a pas gagné ni marqué lors de cette campagne européenne 2023-2024 voudra tout donner pour espérer encore avoir une chance de jouer l’Europe au printemps prochain. « Ses Parisiens paraissent enfin lancés dans leur saison. […] Gagner ici conforterait les idées de l’un et leur application par les autres, renvoyant la sortie de route de Newcastle (4-1) à un accident de construction. » Avec un succès ce soir, le PSG pourrait s’offrir un match référence à l’extérieur « qui leur manque, de Brest à Clermont en passant par l’Angleterre donc. Il en faut un, et si les Parisiens ont attendu San Siro comme scène, ils montreront qu’ils ont du goût et méritent qu’on les invite à nouveau.«

