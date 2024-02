Revue de presse PSG : Artur Jorge, hommage, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 23 février 2024. La mort d’Artur Jorge, un hommage lui sera rendu au Parc des Princes, le point sur l’effectif à J-2 de Rennes…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la mort d’Artur Jorge à l’âge de 78 ans. Brillant joueur dans les années 70, il va ensuite épouser une carrière d’entraîneur tout aussi prolifique. L’entraîneur portugais arrive sur le banc du PSG en 1991. « C’est avec lui sur le banc que le PSG version Canal+ prend une dimension européenne. » Denis Troch, son adjoint, s’est rappelé au bon souvenir du technicien portugais. « Artur, c’était un charisme. Il rayonnait de ses connaissances footballistiques et intellectuelles. C’était un érudit, et il était inébranlable. Il rassurait par son comportement, son attitude était toujours la même, y compris lors des grands matches. » Sous ses ordres, le PSG sort deux années de suite le Real Madrid en quarts de finale (Coupe de l’UEFA 1993, Coupe des Coupes 1994) et gagne deux trophées, la Coupe de France en 1993 et le titre de champion de France, le deuxième de son histoire, en 1994. « Mais « il manque un sourire » à ce Paris-SG, soutient Charles Biétry au micro de Canal+ et c’est Luis Fernandez qui est censé l’apporter à l’été 1994. Artur Jorge tiendra sa revanche en octobre 1998 quand le journaliste, devenu président du Paris-SG, se résoudra à faire appel à lui pour remplacer Alain Giresse à la tête d’une équipe en perdition. La collaboration n’ira pas au-delà du mois de mars suivant. Artur Jorge, victime d’un AVC quelques mois plus tôt, meurtri par un deuxième mandat manqué avec la sélection portugaise après l’Euro 96, n’est plus en phase avec ce PSG-là« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe explique aussi que le PSG lui rendra hommage en marge de la réception de Rennes dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Foot) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Il devrait prendre la forme d’un clip vidéo qui pourrait aussi être accompagné par des messages d’anciens joueurs ayant évolué sous ses ordres, diffusé avant la rencontre, avance l’Equipe. Son compatriote, Luis Campos, actuel conseiller football, s’est dit « touché par sa disparition. Artur Jorge était un exemple pour moi en tant que Portugais ayant fait mes classes à l’étranger », indique le quotidien sportif.

De son côté, le Parisien évoque aussi le décès d’Artur Jorge. Le quotidien français explique que quand il arrive au PSG en 1991, c’est une pointure des bancs de touche qui débarque au camp des Loges, lui qui avait remporté la Coupe des Clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions, avec Porto en 1987. Avant le PSG, il avait déjà eu une aventure sur un banc français, au Matra Racing pendant deux ans (1987-1989). Sous les ordres de l’entraîneur portugais, le PSG traverse le début de son âge d’or « avec un effectif qui réunit les meilleurs joueurs français comme Paul Le Guen, David Ginola, Alain Roche, Vincent Guérin, Bernard Lama, Laurent Fournier, mais également des Internationaux de grande valeur comme Valdo, Ricardo, Rai ou encore George Weah. » Le quotidien francilien explique que sous les ordres d’Artur Jorge, le club de la capitale enchaîne les coups d’éclat. « 3e puis 2e du Championnat de France, vainqueur de la Coupe de France 1993, quart de finale mythique de Coupe de l’UEFA contre le Real Madrid avec le fameux coup de tête d’Antoine Kombouaré dans les ultimes secondes. » Le Graal arrive en 1994 avec le titre de champion de France. « Malgré une flopée de titres et de matchs qui sont restés dans la mémoire collective du football français. Artur Jorge est critiqué par l’environnement. La presse lui reproche un jeu trop restrictif compte tenu de l’effectif dont il dispose. Il est surtout victime des guéguerres internes à Canal + où la réussite de Michel Denisot est jalousée« , lance Le Parisien. Il quitte le PSG en 1994. Il reviendra en 1998, mais la magie n’opère plus, les relations avec Biétry se dégradent rapidement. Il n’est pas content de son effectif, les résultats ne s’améliorent pas du tout et Canal + vire tout le monde, Charles Biétry comme Artur Jorge. Le duo Laurent Perpère – Philippe Bergerôo leur succède, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi l’hommage que compte lui rendre le PSG en marge du match contre Rennes. Il a également fait un point sur l’état du groupe à deux jours de la réception des Bretons. Seuls Presnel Kimpembe et Milan Skriniar manquaient à l’appel. Marquinhos, qui n’avait pas effectué la séance de la veille en totalité, et avait terminé en salle, a cette fois-ci pris part à l’entraînement, sans pour autant participer aux oppositions. Nuno Mendes, lui, enchaîne les séances collectives, « avec pour objectif d’être présent dans le groupe pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad. »

