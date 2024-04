Revue de Presse PSG : Barcelone, Hakimi, De Jong, groupe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 avril 2024. Les clés pour renverser le FC Barcelone en quarts de finale retour de Ligue des champions, un groupe presque au complet, le récit du transfert avorté de Frenkie de Jong en 2019, l’importance du retour d’Achraf Hakimi, les premières tendances de la composition parisienne…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone ce mardi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Et les Rouge & Bleu devront trouver les clés pour se qualifier après leur défaite 2-3 au match aller au Parc des Princes et ont eu six jours pour préparer cette rencontre retour. Si Luis Enrique reste imprévisible dans ses compositions d’équipes et ses choix, il a surtout une qualité : « il réagit d’ordinaire assez vite quand ça ne fonctionne pas, pour rectifier le tir, à l’image des réajustements opérés à la mi-temps mercredi au match aller, qui ont donné plus d’élan à son équipe. » Il a ainsi pu analyser la rencontre et remarquer les axes à améliorer pour ce match au stade de Montjuïc. Et cela passera avant tout par une meilleure solidité défensive et un Kylian Mbappé des grands soirs, mais pas seulement. Le club parisien devra résoudre un déficit aérien. Dans ce domaine, seul Danilo Pereira a un pourcentage correct (62% de duels aériens remportés toutes compétitions confondues selon Opta), viennent ensuite Lucas Beraldo (56%) et Marquinhos (49%). Au milieu de terrain aussi, cela manque d’impact à l’image d’un Fabian Ruiz qui représente seulement 30% de duels aériens remportés. « Pour le retour, si Luis Enrique veut voir son équipe répondre au Barça dans ce secteur, il va devoir compter sur Danilo ou Milan Skriniar, même si le Slovaque affiche un pourcentage en deçà des 50 %. »

Le choix d’avoir laissé Warren Zaïre-Emery sur le banc au match aller avait surpris le joueur lui-même ainsi que ses coéquipiers, qui sont conscients de son apport. Le Titi possède des qualités que peu de ses partenaires possèdent : percuter et briser des lignes balle au pied. « Fabian Ruiz et Manuel Ugarte ne le font quasi jamais, Lee pourrait mais a tendance à tourner en rond et Vitinha, s’il en est capable, apporte davantage par ses déplacements et son jeu dans les intervalles », constate L’E. Même si la titularisation de « WZE » n’est pas une garantie de succès, il reste un élément dangereux (3 buts et 6 passes décisives) et son abattage et sa puissance athlétique ont manqué dans l’entrejeu parisien au match aller. Enfin, Luis Enrique devra choisir le joueur qui accompagnera Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque. Et la logique voudrait que Bradley Barcola retrouve sa place de titulaire, après être revenu de sa blessure aux ischio-jambiers. Le technicien espagnol l’apprécie beaucoup pour sa vitesse et son côté imprévisible. « Il manque certes d’expérience mais il a montré plusieurs fois une bonne relation avec Mbappé et surtout qu’un contexte chaud ne lui faisait pas peur. » Avec ce trio offensif, le PSG affiche 70% de victoire cette saison.

Le quotidien sportif fait le point sur le groupe parisien à l’entraînement ce dimanche. Et Luis Enrique a pu s’appuyer sur un groupe presque au complet. Seul Presnel Kimpembe, qui est toujours en phase de reprise, est indisponible. Le technicien espagnol aura donc tout le loisir d’apporter les modifications nécessaires à son onze de départ pour renverser la situation. La première bonne nouvelle concerne le retour d’Achraf Hakimi, qui a purgé son match de suspension. Le Marocain sera d’ailleurs présent en conférence de presse avec son coach ce lundi à 17h15. Aucun joueur n’est suspendu pour ce match retour, en revanche, cinq Parisiens sont sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement : Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Vitinha, Manuel Ugarte et Ousmane Dembélé. Après l’entraînement ce dimanche, Luis Enrique et son staff en ont profité pour assister à la large victoire des U19 du PSG face à Dunkerque au Campus PSG (11-0). Désormais, les joueurs parisiens prendront la direction de Barcelone ce lundi et effectueront une dernière séance d’entraînement en fin d’après-midi sur la pelouse du stade de Montjuïc.

Enfin, L’Equipe revient sur le transfert avorté de Frenkie de Jong au PSG il y a cinq ans. À l’époque, le joueur de l’Ajax Amsterdam était suivi par Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone. Les dirigeants parisiens devaient compenser le départ à la retraite de Thiago Motta et un Adrien Rabiot écarté du groupe. Maxwell et Antero Henrique sont donc passés à l’action pour espérer devancer la concurrence dans ce dossier. « Les deux hommes multiplient les rendez-vous, discrètement. Du moins le pensent-ils. Le 7 décembre 2018, ils se retrouvent en une du quotidien néerlandais De Telegraaf, flashés à la table d’un hôtel d’Amsterdam avec l’agent de De Jong. » Les discussions sont constructives avec l’entourage du joueur et le club néerlandais. Antero Henrique demande aussi à Kylian Mbappé d’échanger en personne avec Frenkie de Jong, grand admirateur du champion du Monde, afin de le convaincre de rejoindre les rangs parisiens.

Pendant plusieurs semaines, le PSG se montrait optimiste. La formation parisienne pensait qu’aucun club n’allait atteindre la somme de 70-90M€ demandée par l’Ajax et pensait même avoir trouvé un accord, fin décembre, avec son homologue néerlandais à hauteur de 60M€ hors bonus. « Pendant les premières semaines de janvier 2019, les échanges se poursuivent et les pronostics balancent entre Paris et Barcelone – City ne veut pas s’aligner et s’est retiré. » Et finalement, le verdict est tombé le 23 janvier 2019. Le club catalan annonce l’arrivée de Frenkie de Jong pour une durée de cinq ans à partir du 1er juillet 2019. Le montant du transfert s’élevait à 75M€ plus 11M€ de bonus. « Pourtant, le géant espagnol proposait un salaire inférieur à celui du PSG mais il a misé sur d’autres arguments : prestige du club, style de jeu de l’équipe, liens néerlando-catalans, qualité de l’effectif et de la Liga, pour persuader le jeune homme que c’était l’environnement idéal pour lui. Un discours en ligne avec ce que ses proches lui conseillaient », rapporte L’E. Jordi Mestre, le vice-président du Barça de l’époque, confiait même avoir signé le contrat avec De Jong le 23 décembre 2018, soit un mois avant l’annonce officielle du transfert. Un échec qui entamera le crédit d’Antero Henrique au PSG et fera monter un peu plus la tension avec Thomas Tuchel pour le recrutement au milieu de terrain. Dans la dernière ligne du mercato, les Rouge & Bleu se rabattront finalement sur Leandro Paredes (acheté 47M€ au Zénith Saint-Pétersbourg).

De son côté, Le Parisien met en avant le retour important d’Achraf Hakimi. Le Marocain avait manqué le quart de finale aller en raison d’une suspension et devrait donc disputer le premier quart de finale de Ligue des champions de sa carrière ce mardi soir. Le latéral droit devrait avoir un rôle clé dans le système de jeu de Luis Enrique. Et ce retour va aussi offrir d’autres solutions à Ousmane Dembélé sur le côté droit. Après avoir mis en difficulté la défense parisienne au Parc des Princes, l’attaquant barcelonais, Raphinha, aura une autre adversité dans son couloir. Mais, l’ancien de l’Inter devra aussi trouver le juste équilibre dans son jeu. « Le retour d’Achraf Hakimi va permettre au PSG de stabiliser l’ensemble d’une défense qui a beaucoup bougé à l’aller : Marquinhos à droite puis dans l’axe. Hernandez dans l’axe puis à droite. Cela fait beaucoup de changements et d’adaptations en 90 minutes… À Montjuïc, Marquinhos et Hernandez formeront une charnière solide », expose LP.

Avec le retour d’Achraf Hakimi, Lucas Hernandez pourra s’occuper de Robert Lewandowski et Marquinhos pourra anticiper les ballons vers Raphinha. « Le Marocain a très mal vécu son absence au match aller. Être privé d’un tel événement au Parc l’a marqué et on le dit extrêmement motivé avant le match retour. » Le joueur de 25 ans a tissé une relation particulière avec Luis Enrique. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde et Achraf Hakimi a vite compris ce que le coach attendait de lui. « En pleine confiance, il s’éclate et réalise l’une des plus belles saisons de sa carrière. »

Enfin, le quotidien francilien donne les premières tendances du onze de départ du PSG. Loin du pessimisme ambiant de la saison dernière entre les deux matches face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions, les Rouge & Bleu préparent sereinement cette confrontation retour face au FC Barcelone. « Un proche du vestiaire décrit un groupe concentré et prêt au combat. » Après la défaite de mercredi, Luis Enrique s’était immédiatement projeté sur le match retour, en rappelant aux joueurs qu’ils n’étaient qu’à la mi-temps de ce quart de finale de C1. Le retour d’Achraf Hakimi permettra à chaque joueur en défense de retrouver sa place de prédilection, Lucas Hernandez axe gauche et Marquinhos axe droit.

Après avoir débuté sur le banc à la surprise générale mercredi dernier, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Vitinha. Reste à savoir qui sera le troisième homme de l’entrejeu. « En effet, le profil de Manuel Ugarte pourrait apporter plus d’impact et venir gêner un Robert Lewandowski qui a fait mal par ses décrochages », rapporte LP. Pour l’attaque, le trio Dembélé-Mbappé-Barcola pourrait être reconduit. L’international Espoirs français était entré à la pause la semaine passée et n’avait pas les jambes pour disputer 90 minutes. Désormais, il est en capable. « À moins que Gonçalo Ramos ne lui soit préféré. Le Portugais, dont la présence dans la surface pourrait être un atout, a marqué des points ces dernières semaines. »

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), L.Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Fabian Ruiz (ou Ugarte), Vitinha – Dembélé – Barcola (ou Ramos), Mbappé.