Revue de Presse PSG : Borja Alvarez, gardiens, tirs au but…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 10 janvier 2026. Focus sur l’entraîneur des gardiens, Borja Alvarez, la performance parisienne lors des séances de tirs au but….

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur l’entraîneur des gardiens du PSG, Borja Alvarez (34 ans). Totalement inconnu à son arrivée à Paris en 2023, le jeune entraîneur des gardiens s’est notamment illustré par ses performances lors des séances des tirs au but, en glissant aux portiers parisiens sur une serviette rouge les secrets des tireurs adverses. Une méthode gagnante car les Rouge & Bleu ont remporté cinq séances avec trois gardiens différents : Lucas Chevalier (Tottenham et l’OM), Matvey Safonov (RC Lens et Flamengo) et Gianluigi Donnarumma (Liverpool). Un bilan qui lui a valu les louanges de Luis Enrique après la victoire au Trophée des Champions : « Nous avons ‘Borjita’ qui est phénoménal. Il donne des informations au gardien. » Et pour une telle performance, Borja Alvarez doit avoir quelques secrets. À 34 ans, son expérience dans un staff professionnel se limite à à quatre saisons en D2 espagnole entre Almeria et le FC Andorre après cinq ans à Hongkong (formation universitaire puis validation de diplômes auprès de la fédération espagnole, notamment), rapporte L’E. L’Espagnol « collecte toutes les datas des tireurs potentiels et ajoute des indications précises sur leurs courses d’élan ou des inclinaisons du corps. » Il ne laisse pas grand chose au hasard, lui qui avait rejoint le PSG à la demande de Luis Enrique.

Calme, pragmatique et sûr de sa méthode, Borja Alvarez fait surtout travailler des situations de match, ce qui avait surpris Gianluigi Donnarumma. « Ces derniers mois, Chevalier a mis du temps à se faire aux habitudes de ce jeune technicien qui débute par un échauffement classique où le jeu au pied est central, avant de répéter des situations de match. » Des usages éloignés de ceux de l’école française, comme l’explique l’ancien gardien du PSG, Alexandre Letellier, qui a côtoyé Borja Alvarez en 2023-2024 : « Sa vraie spécificité, c’est ça. Il va beaucoup travailler en amont des matches sur des séquences précises. Il le fait à travers une étude des adversaires. En fonction du type d’équipe que tu es amené à affronter le week-end, il va te faire travailler différemment. S’il a identifié que l’ailier droit a l’habitude d’enrouler du gauche, il va te faire travailler cette situation, s’il identifie que sur un coup de pied arrêté offensif, l’attaquant va plonger au second poteau, même chose… » De plus, l’Espagnol de 34 ans possède un lien fort avec les autres membres du staff. « Ils forment tous avec Luis Enrique et ses adjoints un noyau fort. Il est très conscient que Luis Enrique lui a offert une chance immense en le faisant venir ici. Il est très loyal envers lui et suit toutes ses consignes de manière hyper rigoureuse », glisse-t-on en interne.

De son coté, Le Parisien met aussi en avant Borja Alvarez. Si Matvey Safonov et Lucas Chevalier ont brillé lors des tirs au but face à Flamengo et l’Olympique de Marseille, ces performances portent aussi la marque de l’entraîneur des gardiens. « Ce n’est pas un hasard s’il a gagné toutes les séries de tirs au but avec Paris. C’est un aspect sur lequel il travaille beaucoup en étudiant l’adversaire, les schémas et les comportements des tireurs. Il souhaite être le plus précis possible dans tout ce qu’il réalise », explique Nico, qui avait été sous ses ordres au FC Andorre. L’Espagnol récolte des informations à l’aide d’un travail vidéo réalisé en amont avant de retranscrire cela sur une serviette. « Ce travail invisible porte ses fruits et répond à une volonté du staff de Luis Enrique d’anticiper au maximum pour ne pas laisser place à de l’improvisation. » Malgré son parcours atypique (Hongkong, FC Andorre et Almeria), Borja Alvarez avait tapé dans l’oeil de Luis Enrique au moment d’élaborer son staff. « Son approche moderne du poste, ses exercices et son mode de fonctionnement ont rapidement matché avec la philosophie prônée par l’Asturien », explique LP.

Minutieux et perfectionniste, l’Espagnol est épaulé au quotidien par Nicolas Cousin. Il propose notamment des exercices mêlant jeu au pied et reproduction de phases de jeu utilisées par les adversaires. « La compréhension tactique des actions est d’ailleurs au cœur de la méthode du technicien, que l’on présente comme un véritable adjoint de Luis Enrique, qui lui a confié la charge des coups de pied arrêtés et pour lesquels il transmet des consignes aux entrants les soirs de match. » Si ses méthodes peuvent parfois demander un certain temps d’adaptation aux gardiens parisiens, elles permettent également de ne pas tomber dans une certaine monotonie. Mais l’Espagnol est aussi à l’écoute de ses protégés afin d’installer un climat de confiance. « C’est quelqu’un de très proche qui, dès le début, essaie de créer une bonne ambiance entre les gardiens pour que nous soyons psychologiquement forts, que nous puissions parler de nos préoccupations du quotidien. L’idée c’est de continuer à progresser mais aussi de pouvoir aider quelqu’un qui n’est pas dans les meilleures dispositions. Je crois qu’il aime ce genre de défis et c’est pour ça que je ne suis pas surpris qu’il connaisse ce succès à Paris et que ses gardiens, qui sont plus visibles que lui, fassent un excellent travail », explique Raul Lizoain, également dirigé par Borja Alvarez à Andorre.

Enfin, le quotidien francilien évoque la belle série du PSG lors des tirs au but. Grâce à deux arrêts de Lucas Chevalier et les tentatives transformées par Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Désiré Doué, les Rouge & Bleu ont remporté le Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille ce jeudi (2-2, 4-1 T.A.B). Les joueurs de Luis Enrique ont une nouvelle fois démontré leur supériorité dans cet exercice. Quelques semaines plus tôt, c’était Matvey Safonov qui avait brillé face à Flamengo, avec quatre tentatives adverses repoussées en finale de la Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 T.A.B). Le club de la capitale est sur une série de cinq séances de tirs au but remportées consécutivement et Luis Enrique n’a encore jamais connu la défaite dans cet exercice depuis son arrivée à Paris. En effet, les champions d’Europe l’avaient également emporté face au RC Lens en 32es de finale de Coupe de France fin 2024 (1-1, 4-3 T.A.B), en huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool (0-1, 1-0, 4-1 T.A.B) et en début de saison face à Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4-3 TAB).